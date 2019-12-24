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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الثلوج بجبال أوكايمدن

الثلوج بجبال أوكايمدن

الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 16:06

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - 3a ana الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 16:25
الحمد لله.... . و أوروبا تتشدق للثلوج منذ سنين.
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2 - khalid الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 16:31
Tres tres beau. merci pour la video
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3 - رشيد 73 الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 16:38
بلادنا حباها الله سبحانه وتعالى بمناخ وتضاريس وبحار. ... متنوعة لولا التماسيح والعفاريت لكانت في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة
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