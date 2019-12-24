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كُتّاب وآراء
البرد يقتل بالمغرب
الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 20:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - khd الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 21:03
هاد الشي خص رئيس الحكومة المسؤل الأول عن تدبير الشأن المحلي اشوفو واطلب اعتذار من عائلته. وأن يحاسب كل المسؤولين عن ما يقع في جبال الأطلس من شدة البرودة وعدم توفير ابسط الحاجات لتقي الساكنة التي تقاسي من الحرمان.
2 - عبد الرحيم الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 21:10
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
3 - القضاء والقدر الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 21:15
الموت قضاء وقدر منهم من يموت بالبرد وبعضهم بالسمنة وبعضهم بالسرطان وبعض بحادتة سير وبعض بالغرق......خلقنا لنموت كل نفس دائقة الموت.والله يرحم الجميع.
4 - أمين الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 21:15
نحن في المغرب كلنا نُقاسي من البرد ,الإضطهاد,الرشوة,البيروقراطية,الحكرة,السب,التحرش بكل أنواعه,الفقر,و نحن كمغاربة نعرف من هو المسؤول.
كلنا نعرف أن العثماني وصل إلى الحكومة و لم يصل إلى الحُكم.
العثماني يُنفٍّذ ما يُقال له ليس أكثر من هذا:العثماني هو دُمية فقط.
أما المسؤولين الحقيقيين فهم الآن يحتفلون بالميلاد في الخارج مع النصارى و بعد ذالك سيكون الإحتفال برأس السنة الميلادية ايضا في الخارج و بعد ذالك يرجعون للمغرب لحصد الأموال مُجدّدا للصيف ليُسافرون إلى الخارج …
كلنا نعرف أن العثماني وصل إلى الحكومة و لم يصل إلى الحُكم.
العثماني يُنفٍّذ ما يُقال له ليس أكثر من هذا:العثماني هو دُمية فقط.
أما المسؤولين الحقيقيين فهم الآن يحتفلون بالميلاد في الخارج مع النصارى و بعد ذالك سيكون الإحتفال برأس السنة الميلادية ايضا في الخارج و بعد ذالك يرجعون للمغرب لحصد الأموال مُجدّدا للصيف ليُسافرون إلى الخارج …
5 - مرزوك عبدالله الثلاثاء 24 دجنبر 2019 - 21:21
خبر مفجع لنا نحن الشعب الذي يحس بالفاجعة والتي لاتؤتر على اعضاء الحكومة ولا يبالون بما يحصل في مثل هذه المناطق يعملون بالمثال المغربي المشهور تبعد من الراس وتجي فين مابغات تجي
والله حرام عليكم واش باقين مشبعتو وتشوفو في هاذ الناس الله يهدي ما خلق
والله حرام عليكم واش باقين مشبعتو وتشوفو في هاذ الناس الله يهدي ما خلق
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