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كُتّاب وآراء
شاب ينقش الحناء
الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 17:54
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - لمعلم ديال تعريجة! الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 18:04
برافو عليك قلت النقاشات الحادكات !! المهم غير نقص في الثمن !! والله اجب واحد اعمل نكافة..!!
2 - حدو بومحي الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 18:04
انها البحث عن لقمة العيش ولو في فم الافعى
3 - مسلم الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 18:12
الله يعونك على الكسب الحلال ويهدي الاب ديالك ويجمع بينكم غي خير
4 - T.S. الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 18:20
أنت أكرمك الله بأخلاق حسنة و فن بديع و مظهرمحبوب يدخلك قلوب الناس بيسر وطريقة جميلة في التعامل و كثير من التواضع ومروءة ظاهرة للعيان. لو لم يكن الله يحبك لما أعطاك ما حرم منه الكثيرين. لقد أظهر نعمته عليك ليرى هل ستشكره أم ستبتئس لتفاهات. التزم بالتقوى واجتناب المحارم خاصة وأن الله رزقك نعمة باطنة لا توصف.
5 - شمس الدين المريني الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 18:20
خويا, النقش فن و أنت فنان, ما تديش على هضرة الناس,
الله يعاونك.
و الله يجمع بينك و بين الأب ديالك في أقرب وقت.
عندنا في المغرب واحد القلة قليلة, يتقنون السخرية فقط.
اخدم على راسك.
الله يعاونك.
و الله يجمع بينك و بين الأب ديالك في أقرب وقت.
عندنا في المغرب واحد القلة قليلة, يتقنون السخرية فقط.
اخدم على راسك.
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