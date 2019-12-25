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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | كوخ سيدة و8 أبناء

كوخ سيدة و8 أبناء

الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 18:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - paris الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 18:26
فين هما مسلمين أميمتي ندي على كفار فهم أرحم من المسلمين
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18
2 - smail smouni الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 18:36
للأسف عدد من العائلات تعيش هاته الوضعية. الله يستر و صافي( المغرب احسن من فرنسا )
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31
3 - متتبع الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 18:38
الله فرج عليهم.ويسر لهم أصحاب الإحسان .ويرزقهم سكنا مريحا. إنه على كل شيء قدير
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21
4 - لا حول ولا قوة الا بالله الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 18:38
المسؤولين والله شي واحد فيكم لا دخل للجنة وحتى جهنم مادام في بلادنا بحال هادو
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8
5 - بليد الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 18:43
مازال معرفتوش شكون لي خسو يعاون الضعفاء والمعوزين ؟ راه الدولة والحكومة للي نتاخبتو عليها هي اللي خاس دير ليكم معاونة شهرية بالفلوس والمونة والتطبيب،ماشي بالسعاية .الوزيرالأول كايتخلص بحال الرئيس د فرنسا أو زيد عليه الٱخرون ،حقكم فالفوسفاط والمعادن والبحروالضرائب .
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26
6 - مرخوش الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 18:51
لقاء العدالة حتما يوم القيامة أمام العدل الإلهية، أما المسؤولين المغربين المغربة فوجودهم من عدمه وربط المسؤولية بالمحاسبة مصطلح يبقى في نظير السماء
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8
7 - karim الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 18:55
C’est vraiment triste
Mais Madame il ne faut pas prendre des responsabilités d’avoir autant qu’on est pauvre
8 enfants c’est beaucoup
Madame vos enfants demain sans travail sans éducation ils seront pauvres et ils vont bâtir à leur tour aussi une famille pauvre
L’état ne peut combattre la pauvreté avec cette mentalité
On va dir l’état ne fait rien plutôt que ce sont les gens sans culture sans éducation qui augmentent la pauvreté
Vous faites un enfant derrière l’autre donc vous n’aurez jamais le temps d’aller chercher du travail salifère à leur besoin
Plutôt un seule ou deux enfants on pourrait faire quelque chose
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8
8 - حبيب الله الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 18:56
اللهم إن كان رزقهم في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه
وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره
وإن كان كثيرا فبارك لهم فيه.
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25
9 - كوخ الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 18:57
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء واعطوا كل ذي حق حقه ...
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9
10 - اسماء الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:08
تعيشين في فقر مدقع وتنجبين ثمانية ابناء .لماذا ؟ عذابهم وبؤسهم في ميزان سيءاتك
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-1
11 - mohamed الأربعاء 25 دجنبر 2019 - 19:09
وأخا اميمتي حتى يدجمعو لينا البرلمنيين شي خطرة كاملين حتى واحد ويغيب انسبقو الحرية الشخصية أندرو عليها باش نعطيو الحق لبنادم أفسد كيف بغا اشي نهار عاود نشوفو المشكل ديالك منين ابربر الانتخابات حسبي الله ونعم الوكيل
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-3
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