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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج ساكنة دوار الكرعة

احتجاج ساكنة دوار الكرعة

الخميس 26 دجنبر 2019 - 16:55

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1 - مول دﻻح !! الخميس 26 دجنبر 2019 - 17:23
العجيب ان كل واحد في براكة ماعمرو خلص ضرائب وﻻ اي رسوم ؤ باغي بقعة او بقعتين بالمجان ، وفيه تجار وموظفين صغار حياتهم كلها يدفعون الضرائب ، ويخلصو الماء والضوء ، والكراء ..!؟ وماكرهو حتى هما استفدو ببقعة بثمن رمزي !!
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