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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عقوبة التحرش والتشهير

عقوبة التحرش والتشهير

الخميس 26 دجنبر 2019 - 14:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سؤال الخميس 26 دجنبر 2019 - 15:12
هل من وثق عملية العنف في حقه يمكن أن يتابع بتهمة التشهير ، حتى ولو لم ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي واكتفى بالادلاء بها للشرطة .
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