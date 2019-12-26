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كُتّاب وآراء
عشرة ملايين مسافر
الخميس 26 دجنبر 2019 - 19:58
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - مغتربة ومقاطعة الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:12
الله يجعل البركة في رايانير؛ الثمن اللي اسافر به يشكل 1/4 ثمن تذكرة لارام؛ بلا طبل ولا غياط...فقط احترام أوقات السفر واثمنة جد جد مناسبة لكل الناس سواسية . انا كان سافر من جنوب فرنسا بعد المرات ب 30 اورو فيها ايضا 20كيلو لحقيبتي.. ....اذا ارد نفس السفر مع لارام؛ خليني 150 حتى 250 أورو !!!!!!
الفاهم يفهم وشكرا ل رايانير
الفاهم يفهم وشكرا ل رايانير
2 - عبدالقادر جرسيف الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:25
يا عجبا الحظ كل مرة يبتسم للجنس اللطيف، مرة في اكادير ومرة اخرى بسلا وهذه المرة بالدارالبيضاء، واش غير العيالات لي كاسيافروا. الله اعلم.
3 - باش غاتجيبو المسافرين..!؟ الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:28
ماعرفت واش نضحك ولانبكي..وليت وقت ماكنشوف الخطوط المغربية وكنتفكر ترتيبها 97 من 100 فاتتها كل الخطوط الموريتانية والموزمبقية ...
4 - المصطفى بهلول صاحب روئية الخميس 26 دجنبر 2019 - 20:30
هاذا شركة ليس لها علاقة بقطاع النقل الجوي
إنها على باب إفلاس سعر تذكرة 8000 درهم
أو خدمات = 0
إنها على باب إفلاس سعر تذكرة 8000 درهم
أو خدمات = 0
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