24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2813:3316:0718:2919:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. محكمة النقض تصادق على سجن محافظ متورط في "مافيا عقار" (5.00)

  2. شركة أمريكية تطرح هاتفا بسعر "استثنائي" بالمغرب (5.00)

  3. تحقيق دولي في جرائم إسرائيل .. فلسطين تباشر الخطوات المقبلة (5.00)

  4. أوريد والتربية في المغرب (5.00)

  5. ابتداءً من يناير .. زيادة تطال معاشات القطاع الخاص في المملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | شبكة تجنيس إسرائيليين

شبكة تجنيس إسرائيليين

الخميس 26 دجنبر 2019 - 19:15

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.