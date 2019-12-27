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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة والاحتفال بنوِّيل

مغاربة والاحتفال بنوِّيل

الجمعة 27 دجنبر 2019 - 13:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - سعيد الجمعة 27 دجنبر 2019 - 14:05
ياله من جهل قبحه الله مغرب 2020
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3
2 - simo danmark الجمعة 27 دجنبر 2019 - 14:13
لقد نجح الغرب وبامتياز في اقتحام ثقافتنا والتشويش عليها بكل سهولة....لان لدينا أناس يستهلكون كل شئ من سامحيني الى المواد البلاستيكية الصينية......متى سينهض هـؤلاء من سباتهم العميق؟؟؟ الوطن لن تكون له قائمة الا ادا نجح التعليم والاستثمار فيه لخلق جيل مستقل بداته على الأقل
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6
3 - متضامن مع اخواني الجمعة 27 دجنبر 2019 - 14:17
انا مسلم لا احتفل بالسنة الميلادية بل بالسنة الهجرية ومتضامن مع اخواني الايغور ومقاطع للمنتجات الصينية إلى الأبد نحن مسلمون نريد السلم والعيش بسلام
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9
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