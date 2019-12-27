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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مشكل النقل الحضري بفاس

مشكل النقل الحضري بفاس

الجمعة 27 دجنبر 2019 - 20:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مواطنة الجمعة 27 دجنبر 2019 - 21:11
بالفعل سوء الخدمات النقل الحظري في مدينة فاس معاناة جد جد كبيرة الطلبة عليهم الخروج ساعتين قبل موعد الحصة للحاقهاتهميش كلي لذوي الاحساجلت الخاصة ناهيك على الاكتضاظ وعدم احترام الوقت
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2 - حياة 56 الجمعة 27 دجنبر 2019 - 21:20
قالوا لنا ان التيجيفي (براق) سوف يحل مشكل النقل لكن لم نرى اي تيجيفي او ترام هنا في فاس...لا شيئ فقط حافلات قديمة قليلة و التاكسيات و الخطافا و الكراريس...اين هو التيجيفي؟ يا ليثه يأتي الى فاس لينقلنا ايضا الى طنجة و منها الى اوربا و بسرعة... التيجيفي زوين خسرت عليه الملايير و من اجله تمت مصادرة اراضي فلاحية و بيت كثير من القنوات و القناطر و المحطات و كثير من الامور من اجل ان ينقل قلة قليلة لها لفلوس و من اموال الشعب المغربي كله...يا ايها التيجيفي تعالى و حل مشاكل النقل عندا في بلدنا الغني المتقدم المزدهر المصنع العلمي العصري الحديث بلفغونسي...
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3 - زواغة الجمعة 27 دجنبر 2019 - 21:41
والحجارة علاش كيضربو بها واجهات الأوتوبيس عند وصول باحة شانط كورس ؟؟؟؟؟ للحافلة رقم 25 .
يا أبناء الجيل الصاعد ؟؟؟؟
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4 - ZakariaJ الجمعة 27 دجنبر 2019 - 21:49
النقل الحضري في فاس، مكناس، القنيطرة،...
حل هاذا المشكل يكمن في إعادة هاذا القطاع تحث تسيير و تدبير المجالس البلدية والجماعات. اما الخواص فهم يزيدونه إلا فسادا.
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5 - simo الجمعة 27 دجنبر 2019 - 21:56
لا شيء على ما يرام في مدينة فاس. البنية التحتية متهالكة، إجرام، فوضى في السير وخاصة أصحاب الطاكسيات الصغيرة وأمام رجال الشرطة، إحتلال الملك العام حتى أصبحت هاته المدينة كسوق أسبوعي دائم طوال الأسبوع وأمام عجز رجال السلطة. مدينة تاريخية خرجت من التاريخ، معامل مغلقة، بنايات أصبحت أطلال خاصة عندما تخلى عنها مالكوها لأسباب مجهولة، عقارات لم يعد يساومها أحد، ركود إقتصادي، مدينة روحية بدون روح، فحتى المركب الرياضي ثم إغلاقه ولا مبارات تقام به للترفيه لمحبي كرة فرقهم التي هوت كأوراق الخريف، فحتى صبيب الأنتيرنيت غاضب في هذه المدينة. أنصح المغاربة أن يفكروا ألف مرة سواءا لزيارتهم لهذه المدينة فليس هناك ما يشاهد أو للإستقرار بها فلا مصير لألنائكم فيها. فجل شبابها يهجرونها لمدينة طنجة أو الدار البيضاء.
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