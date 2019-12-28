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كُتّاب وآراء
تهميش دوار الزغادنة
السبت 28 دجنبر 2019 - 11:51
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Me again السبت 28 دجنبر 2019 - 14:38
واش الناس و المسؤولين مقادينش يحفروا و يديروا القواديس و يبنيوا المراحيض و كيستوردوا السيارات!
علاش ميستوردوا الطراكسات و الحفارات و الرافعات؟!!!
الناس معندهومش الطواليتاا في الديور و الطواليطات لي كاينين خانزين و موسخيت سوى في المقاهي و الإدارات و المنازل و حتى في المساجد!؟؟
علاش ميستوردوا الطراكسات و الحفارات و الرافعات؟!!!
الناس معندهومش الطواليتاا في الديور و الطواليطات لي كاينين خانزين و موسخيت سوى في المقاهي و الإدارات و المنازل و حتى في المساجد!؟؟
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