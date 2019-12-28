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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حديقة مهملة وسط الرباط

حديقة مهملة وسط الرباط

السبت 28 دجنبر 2019 - 10:38

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - كاتب السبت 28 دجنبر 2019 - 14:06
الرباط في تطور كبير جدا والحمد لله رب العالمين. شاهدو حديقة شارع المجد. اظنها اكبر حديقة في المغرب. مستواها عالي جدا في الليل والنهار . اللهم بارك.
لقد تغير المغرب كثيرا الى الافضل. يبقى تحمل المسؤولية لدى الموظفين في الصحة والادارة والتعليم والتجار ايضا. نحن ابناء الشعب يجب ان نساعد بعضنا البعض ولا ننتظر الحكام والانظمة. يجب تحمل الامانة واداء المسؤولية وعدم ارتكاب جرم افضع وابشع واساءة المعاملة بدعوى ضعف الراتب . لا يجوز شرعا.وهذا عذر اقبح من ذنب .
حسبنا الله ونعم الوكيل
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2 - الطاهري السبت 28 دجنبر 2019 - 14:09
الاشياء الجميلة في المغرب يتم تهميشها ويتم تشجيع فقط الاشياء "الخايبة" والاشياء التي تحزن . الحدائق ورغم قلتها تعاني من التهميش التام واضف اليها المواطنين الغير المسؤولين بحيث لا يقوم باي دور للمحافظة عليها بل يساهمون هم وابناءهم في الاوساخ وترك الاكل والاوراق بداخلها . اي المسؤولية مشتركة ولكن ومع ذلك تعاني مدننا من نقص كبير للحدائق والمنتزهات وايضا حراس للحدائق حيث عند انتهاء مشروع حديقة يكون ضمن المشروع حارس ولكن مع الوقت يتم طرده او الحاقه بمنزل مسؤول لخدمة حديقة منزله او لخدمته في شيء اخر . فجميع الحدائق يطالها التهميش بما في ذلك المشهورة كنزهة حسان بالرباط حيث مثلا تفتح المراحيض احيانا حتى الحادية عشرة صباحا علما ان الحديقة تفتح في الساحة السابعة صباحا مما يجعل بعض المواطنين يتبولون بداخلها وراء الاشجار . اظن ان ضمن اولويات السياحة ببلادنا هي نظافة شواطئنا وحدائقنا والمناطق والاسوار التاريخية . فبدون ذلك لا يجب ان نقول ان بلدنا جميل وسياحي
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