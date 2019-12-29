24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5708:2913:3416:0918:3119:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تقرير رسمي يقترح تجديد "النسيج المقاولاتي" بتعبئة 50 مليار درهم (5.00)

  2. دكتور في العلوم السياسية يقود الحكومة الجزائرية (5.00)

  3. ثلاثية تضع حمد الله في صدارة "هدافي السعودية" (5.00)

  4. محتجون يطالبون بإطلاق سراح عمر الراضي في وقفة أمام البرلمان (5.00)

  5. بدون عنوان: تجنيد مغربيات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | رسائل الجماهير الودادية

رسائل الجماهير الودادية

الأحد 29 دجنبر 2019 - 11:32

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - khalid wydadi الأحد 29 دجنبر 2019 - 11:53
مني كان الجمهور كيشجع في الفريق شي ناس كانو كيفكرو كفاش يبقاو حكمو في الفيرمة ديالهم دليل هو البلاغ توقيت المقابلة بادية بينو كيف العادة راهم مكيتفرجوش غير كيسمعو نتيجة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - ودادي الأحد 29 دجنبر 2019 - 12:21
أريد فقط ان أفهم عندما يظهر لاعب في المستوى يتم بيعه في الحين مثال بن شرقي ب 5 مليار واوناجم ب 2مليار ووووو...ورئيس الوداد يشتري في الانتدابات 4 لاعبيين 600 مليون فقط .فهدا ربح كبيير زاءد مداخيل جمهور الوداد اللدي يحضر دائما بكثافة .هدا هو(الطنز العكري )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.