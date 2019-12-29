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كُتّاب وآراء
رسائل الجماهير الودادية
الأحد 29 دجنبر 2019 - 11:32
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - khalid wydadi الأحد 29 دجنبر 2019 - 11:53
مني كان الجمهور كيشجع في الفريق شي ناس كانو كيفكرو كفاش يبقاو حكمو في الفيرمة ديالهم دليل هو البلاغ توقيت المقابلة بادية بينو كيف العادة راهم مكيتفرجوش غير كيسمعو نتيجة
2 - ودادي الأحد 29 دجنبر 2019 - 12:21
أريد فقط ان أفهم عندما يظهر لاعب في المستوى يتم بيعه في الحين مثال بن شرقي ب 5 مليار واوناجم ب 2مليار ووووو...ورئيس الوداد يشتري في الانتدابات 4 لاعبيين 600 مليون فقط .فهدا ربح كبيير زاءد مداخيل جمهور الوداد اللدي يحضر دائما بكثافة .هدا هو(الطنز العكري )
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