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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مع اللاعب الشطيبي

مع اللاعب الشطيبي

الاثنين 30 دجنبر 2019 - 23:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - makaveli الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 00:50
لاعب كبير في المستوى و ذو أخلاق حميدة الصراحة دوزتيها و خليتي البصمة ديالك فكل الفرق لي لعبتي معاها و الألقاب و الإنجازات لي حققتيها معاهم..الله يسر ليك و نتمناو ليك مسيرة موفقة فعالم التدريب و فحياتك الشخصية
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