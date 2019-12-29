24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
29/12/2019
الأيام القادمة
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:29
|13:34
|16:09
|18:31
|19:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- تحديد سن ولوج سلك الدكتوراه يفتح جبهة جديدة أمام وزير التربية
- مغاربة ألمانيا: ياسين موماد
- برلال يُدخل "العلوم المنسية" عيادة النقد الفلسفي
- ملتقى تارودانت يحتفي بالأمازيغية ويكرّم "موعشى"
- المغرب الفاسي يستضيف الكوكب في ملعب مكناس
محتجون يطالبون بإطلاق سراح عمر الراضي في وقفة أمام البرلمان (5.00)
- جيش الجزائر يقرر مواجهة المقاتلات المغربية بصفقة تسلّح من روسيا - (136)
- تحديد سن ولوج سلك الدكتوراه يفتح جبهة جديدة أمام وزير التربية - (62)
- تمويل "صندوق الكوارث" يثير غضب أصحاب المركبات في المملكة - (57)
- تصدير الفواكه المغربية إلى السوق الآسيوية يصطدم بأسعار "لارام" - (34)
- هل يعمّق "منع الأبواب المفتوحة" الخلافات بين "البيجيدي" والداخلية؟ - (31)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
واد سبو .. جمال الطبيعة
الأحد 29 دجنبر 2019 - 21:03