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كُتّاب وآراء
غضب على العدالة والتنمية
الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:09
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
1 - المهدي الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:16
غضب على العدالة والتنمية!!!!!! ومن يغضب على هؤلاء الغاضبون ومن خلفهم، اللعبة مكشوفة وعند الله تجتمع الخصوم
2 - خليلوفيتش الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:27
من ناحية التدمر فليست فاس وحدها متدمرة من هذا الحزب و إنما المغرب باكمله متدمر من هذا الحزب و من جميع الاحزاب السياسية التي سبقتها لاننا بصريح العبارة منذ ما يسمونه بالإستقلال و نحن نتقهقر من سيئ إلى اسوء.
3 - وجهة نظر.... الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:34
كيفما كان الحال العدالة والتنمية فازت في انتخابات مدينة فاس الماضية ....
إن لم ترق ساكنة فاس طريقة تسيير شؤون المدينة ...عليها عقاب حزب البيجيدي في الانتخابات المقبلة.
وانتهى الكلام...وبدون بهرجة...وبدون سب.. .
إن لم ترق ساكنة فاس طريقة تسيير شؤون المدينة ...عليها عقاب حزب البيجيدي في الانتخابات المقبلة.
وانتهى الكلام...وبدون بهرجة...وبدون سب.. .
4 - فاسي من قرية با محمد الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:38
مجموعة من البلطجية وذوي السوابق الذين ألفوا التدويرة وبونات المواد الغذائية والاسمنت و... الذين انقطع الريع عنهم فلم يطيقوا الفطام عن المال العام الخاص بالبلدية
سيروا اتبعوا رب نعمتكم الى ألمانيا
سيروا اتبعوا رب نعمتكم الى ألمانيا
5 - مصطفى الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:38
ابواب مغلوقة في وجه المواطن بعد صعود العدالة والتنمية إلى الحكومة ..ويطمعون في ركوب على مشاكل المواطنين..كفى!!
6 - ىشبور حسن الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:42
واش البيجيدي هو الذي في يده السلطة؟ يجب تسمية القط قطا و تسمية الاشياء بمسمياتها...معروف من يحكم المغرب...و الدليل من يقبض على الشباب المغربي و سكان المغرب لايداعهم في غياهب السجون؟ ما ان ينطق مغربي مطالبا بحق بسيط الا و القي القبض عليه فورا و حوكم بسرعة..الخ... التظاهر يجب ان يكون امام القصور الكثيرة ليس بالمغرب بل في بيتس بناحية باريس و امريكا و الغابون و السيشيل الخ
7 - م المصطفى الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:43
هناك انتقادات كثيرة لحزب العدالة والتنمية، والتي تجمع على أن هذا الحزب لم يف بوعوده بل عقد المستوى المعاشي للمواطنين.
إلا أن الملاحظ بأن هذا الحزب يشتغل مع المنتمين إليه بطرق شبيهة بطرق الزوايا ، الشيء الذي يعقد خروج منتخبيه منه.
لكن رغم ذلك فإن شعبيته في تدهور مخالفة مع ما كان عليه في السابق.
الرجاء من هيسبريس نشر تعليقي هذا لأن البعض منها لا ينشر مع الأسف الشديد رغم أنني أتحفظ كثيرا في كتاباتي ولا أنتقد إلا حبًا في وطني وفي ما يزيد به إلى الأمام لسعادته واستقراره ولبلوغ العيش الكريم للمواطنين.
إلا أن الملاحظ بأن هذا الحزب يشتغل مع المنتمين إليه بطرق شبيهة بطرق الزوايا ، الشيء الذي يعقد خروج منتخبيه منه.
لكن رغم ذلك فإن شعبيته في تدهور مخالفة مع ما كان عليه في السابق.
الرجاء من هيسبريس نشر تعليقي هذا لأن البعض منها لا ينشر مع الأسف الشديد رغم أنني أتحفظ كثيرا في كتاباتي ولا أنتقد إلا حبًا في وطني وفي ما يزيد به إلى الأمام لسعادته واستقراره ولبلوغ العيش الكريم للمواطنين.
8 - مواطنة 1 الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:55
أتمنى أن ينتفض الشعب في جميع أنحاء المملكة على حزب التعاسة واللاتنمية وعلى رأسهم كبيرهم بنكيران وتابعه العثماني ، حزب النفاق واستغلال الدين من أجل الاسترزاق . حصيلته منذ ولاية بنزيدان حصيلة صفر إنجازات ، حصيلة الزيادات التي أفقرت الشعب ، حصيلة ضرب الموظفين في رواتبهم ومعاشهم . لم يحصل هذا مع أي حكومة قبلهم . حزبهم حزب أعضاء لا كفاءة لهم في الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي . أجهزوا على التعليم العمومي والصحة ... الله يدير لينا تاويل ديال الخير منهم !!!
9 - mhamad الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:57
شفت لفيديو هناك شباب مراهقين فقط يعني اصحاب 200درهم ل عطاهم كتر إمشو معه ل كانو رجال ونساء وشيوخ وووو ل قلنا الحمد لله كلشي عق ب الاحزاب المغربية بحال بحال لا فرق بينهم الا الاشخاص
10 - ملاحظ الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:58
هاذ الحزب المشؤوم محظوظ بزاف حيت لاقي شعب غير ساكت وأي قرار كينفدو كون كنا فشي دولة اخرى لتم حل هذا الحزب والاطاحة بالحكومة وارجاع الامور كيف ما كانت من قبل.
11 - في صالحهم الاثنين 30 دجنبر 2019 - 19:59
التغيير يكون في الانتخابات فقد صوت عليهم الشعب و لم يعينهم الملك
حسب رايي هدا الغضب في صالح البيجيدي كما وقع مع خرجات زروال عطاني الحولي و الاحتجاجات العارمة التي كانت ضدهم و رغم دلك فازوا بعهدة ثانية
اين الخلل ادن
حسب رايي هدا الغضب في صالح البيجيدي كما وقع مع خرجات زروال عطاني الحولي و الاحتجاجات العارمة التي كانت ضدهم و رغم دلك فازوا بعهدة ثانية
اين الخلل ادن
12 - مواطن مغربي الاثنين 30 دجنبر 2019 - 20:05
لو كان لرجال العدالة والتنمية الشجاعة لخروجوا إلى الشعب واخبروه عن من يسير البلاد من يعرقل مطالب المواطن حتى لا يبقوا كحبل الغسيل تعلق عليه مشاكل البلاد والعباد
13 - jad الاثنين 30 دجنبر 2019 - 20:10
بآين جمهور كرة هذوا مخلصين معرفينش لاش جين بحال هذو هما لينتخبوا إعلى عدالة وتنمية
14 - متتبع الاثنين 30 دجنبر 2019 - 20:14
ولد زروال يضرب من جديد. يفرشون الورود لحزب ويحاربون العدالة والتنمية. نفس العقلية و نفس الأخطاء. نرى مرة أخرى شهادات تلصق بهذا الحزب كل المشاكل حتى التي هي من اختصاص الدولة. كأن فاس كانت جنة قبل مجيء هذا الحزب.
15 - مغربي الاثنين 30 دجنبر 2019 - 20:14
يا ودي بواجدة ما فحالهمش، راه بغاو طريف ديال الخبز ياكلو حتاهما، جات داك العجاجة ديال الربيع العربي، قالو للمخزن حنا غادي نغمقو ليك على البشري بصوتك قضاء على الفساد، وندوزوها تخرج سالمة "باذن الله"
دوزو بيهم
1: تحرير المحروقات
2: الساعة الاضافية
3: التعاقد
4: اقتطاعات باش يعمرو صناديق التقاعد
5: التجميــــد الاجباري
6: تعويم الدرهم
7: زيادة رسوم الباسبور، والضريبة على الوعد بالبيع والزيادة فالضرائب على شلا من حاجة، اخرها ضريبة الكوارث الطبيعية و2ام
ومازال العاطي يعطي ...
غادي يساليو سربيسهم على خير .. و غادي ياخدو الحصيصة ديالهم .. ويمشيو اللي غادي ياخد فيلا فباريس .. وللي غادي يرحل لماربيا .. واللي غادي يقاد الصلون والكوزينة .. و يخليو بلاصتهم الهادوك الجداد يدوزو وقتهم حتاهوما .. ياكلو شوية .. وها هي غادة من 1996 .. من حكومة التناوب وهوما كيتناوبو علينا ... والمهم راحنا ماشي بحال سوريا
دوزو بيهم
1: تحرير المحروقات
2: الساعة الاضافية
3: التعاقد
4: اقتطاعات باش يعمرو صناديق التقاعد
5: التجميــــد الاجباري
6: تعويم الدرهم
7: زيادة رسوم الباسبور، والضريبة على الوعد بالبيع والزيادة فالضرائب على شلا من حاجة، اخرها ضريبة الكوارث الطبيعية و2ام
ومازال العاطي يعطي ...
غادي يساليو سربيسهم على خير .. و غادي ياخدو الحصيصة ديالهم .. ويمشيو اللي غادي ياخد فيلا فباريس .. وللي غادي يرحل لماربيا .. واللي غادي يقاد الصلون والكوزينة .. و يخليو بلاصتهم الهادوك الجداد يدوزو وقتهم حتاهوما .. ياكلو شوية .. وها هي غادة من 1996 .. من حكومة التناوب وهوما كيتناوبو علينا ... والمهم راحنا ماشي بحال سوريا
16 - كازاوى الاثنين 30 دجنبر 2019 - 20:15
كازاوى متضررون كذلك .. من العدالة والتنمية .. حيث رفضت جماعة عين الشق بالدار البيضاء برفص الترخيص بمزاولة مهن تجارية في محلات تجارية مبنية حديثا في شارع القدس الإنارة عين الشق بالبيضاء، ما يزيد عن 40 محلا تجاريا ..ورفض مجلس الدار البيضاء الترخيص لتصميم تعديلي جديد حسب التصميم المديري الجديد لسنة 2013 . تصميم تعديلي لانصاف ما يزيد عن 900 عاءلة ، مشاركون في شركة مدنية عقارية، بشقق بالملكية المشتركة لكل عاءلة .. الرفضان لا يرتكزان على اساس تقني طبقا لمقتضيات تصميم 2013 الذي غير التصميم الأول للتجزءة ..وقد تسبب ذالك في أضرار مادية ومعنوية للعائلات... ولا يسعنا إلا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل....
17 - ولد زايو الاثنين 30 دجنبر 2019 - 20:15
لا أنتم ولا حزب العدالة والتنمية ولا الأحزاب الأخرى صالحين لهذه البلاد ثقافتنا مبنية على هذا النمط. الإحباط ثم الإحباط
18 - مواطن غيور. الحكم و الحكومة الاثنين 30 دجنبر 2019 - 20:15
السلام عليكم
فاقد الشئ لا يعطيه، هدا حزب جئ به في وقت معين بعد الربيع العربي، و لأغراض معينة و لتمرير قرارات ضد الشعب، فشل الحزب في المقاومة.
النتيجة كل يوم ضريبة جديدة على حساب الشعب و الطبقة المسحوقة و المتوسطة: 2M، الكوارث، الغاز....
لا بنكيران لا العثماني ما فيدهومش، شوفوا غير الزيادة في الساعة، 24 ساعة داز القانون و خرج في الجريدة الرسمية!؟
من الآخر جا الاتحاد مشا الاتحاد، جا الاستقلال مشا الاستقلال ، جا العدالة مشا العدالة، و 2021 جا الجديد مشا الجديد..... و الله وخا تجيبوا الحكومة من السويد.
فاقد الشئ لا يعطيه، هدا حزب جئ به في وقت معين بعد الربيع العربي، و لأغراض معينة و لتمرير قرارات ضد الشعب، فشل الحزب في المقاومة.
النتيجة كل يوم ضريبة جديدة على حساب الشعب و الطبقة المسحوقة و المتوسطة: 2M، الكوارث، الغاز....
لا بنكيران لا العثماني ما فيدهومش، شوفوا غير الزيادة في الساعة، 24 ساعة داز القانون و خرج في الجريدة الرسمية!؟
من الآخر جا الاتحاد مشا الاتحاد، جا الاستقلال مشا الاستقلال ، جا العدالة مشا العدالة، و 2021 جا الجديد مشا الجديد..... و الله وخا تجيبوا الحكومة من السويد.
19 - أستاذة وطنية الاثنين 30 دجنبر 2019 - 20:16
شعب بأكمله غاضب على العدالة وليس فقط الفاسيين حتى ونحن بعيدون نشاطرهم الغضب بقلوبنا
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