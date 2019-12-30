24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
30/12/2019
الأيام القادمة
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:29
|13:35
|16:09
|18:31
|19:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- نقاش في السياسة: ماء العينين
- "حصيلة مُحبطة" ترافق تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمغرب
- صناعة "فخار أفاوْزُور" تتحدّى الاندثار وعوائق التّسويق بسوس
- هل تعاني من مشاكل في "نوم هادئ"؟ .. هذه نصائح مفيدة
- إرشادات ذهبية تمنح النساء بشرة صحية ومشرقة في الشتاء
"حصيلة مُحبطة" ترافق تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمغرب (5.00)
خبراء الاقتصاد يبحثون سُبل تفادي انفجار "فقاعة الأسواق" بالعالم (5.00)
الجيراري يدعو إلى اجتهاد الفقهاء والنأي عن "الانغلاق الهوياتي" (5.00)
إفريقيا تبحث عن نموذج تنموي لمواجهة تفشي الفقر واللا مساواة (5.00)
- مبروكي: "طاكسيات كبيرة" تناقض الشريعة وتغتال كرامة المغاربة - (81)
- "مقاتلات شبحية" في الجزائر .. صفقة عسكرية أم "بروبغندا خارجية"؟ - (73)
- المغرب يتسلّح بصواريخ "أمرام" الأمريكية لحماية أجواء المملكة - (68)
- نائب هولندي ينهي مسابقة كاريكاتيرية للنبي محمد - (60)
- العثماني ينتشي بإنتاج السيارات وبصمة المغرب في طائرات العالم - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
برنامج التربية الدامجة
الاثنين 30 دجنبر 2019 - 18:40