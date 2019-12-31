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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة ألمانيا: إدريس ناجح

مغاربة ألمانيا: إدريس ناجح

الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 08:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ZakariaJ الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 09:27
أرى السيد إدريس ناجح في منصب وزاري او على الأقل بإحدى الوزارات او المعاهد العليا الإستشارية.
السيد إدريس ناجح وضع النقط على الحروف. بما قل و مادل من الكلام تطرق لمواضع عدا وجد مهمة.
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