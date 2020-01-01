24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:3013:3616:1218:3419:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تقرير رسمي يعترف بـ"تغول الفساد في المجتمع" أمام جهود الإصلاح (5.00)

  2. أجانب في رأس السنة (5.00)

  3. مغاربة ألمانيا: صفاء بنعمر‎ (5.00)

  4. ليلة بوناني وسط الدار البيضاء (5.00)

  5. "عربدة عين الذياب" وهدوء يطبع الأحياء الشعبيّة في "بوناني البيضاء" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أولويات وزارة العدل

أولويات وزارة العدل

الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:13

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - رضوان الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:26
في سياق اصبحت فيه السكيزوفرينية طاغية...وحسب الاحصاءيات من بين 3 مغاربة 2 مسطيين...فاول شيء يجب القيام به هو فحص الدين يأتون بكثرة إلى المحاكم ضالمين ام مضلومين و حتى القضاة والمحامين و العاملين في سلك القضاء من طرف اطباء مختصين و عند الاطلاع على حالتهم البدنية و الدهنية وان كانت عادية انداك يمكنهم مباشرة مهامهم وقبل الملفات و دراستها و إصدار الأحكام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - ابن البادية الأربعاء 01 يناير 2020 - 15:34
السيد الوزير باستطاعته أن يقضى على المحسوبية والزبونية والرشوة والوسائط والفساد الذى ينتشر فى المؤسسة القضائية لكنه مسكين عاجز عن ذلك هذا إذا كانت له نية صادقة فعلا لأنه سيهدد من طرف اللوبى الفاسد المتحكم فى كل مفاصل الدولة أما إذا لم تكن له نية صادقة فإنه سيتواطأ مع الفساد والمفسدين كالذين سبقوه وستبقى دار لقمان على حالها ... فنحن من يدنا فى النار ... العدل أساس الملك ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - عبدو عبدالله الأربعاء 01 يناير 2020 - 15:52
تتكلم عن استقلال القضاء السيد لوزير. اي استقلالية تتكلم عليها واي حياد هدا. نهار لي يولي وزير العدل مكينتميش تا لشي حزب سياسي نكونو خطينا خطوة إلى الأمام في نزاهة القضاء. بالإضافة إلى النيابة العامة خصها تكون كتعمل تحت إشراف رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - moi الأربعاء 01 يناير 2020 - 16:41
La justice est et restera gangrene' par la corruption à tout les niveaux nous sommes à des années lumières de la justice occidentale... <kofar> lol galik nous sommes des musulmans pffff
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.