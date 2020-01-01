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كُتّاب وآراء
أولويات وزارة العدل
الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:13
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - رضوان الأربعاء 01 يناير 2020 - 14:26
في سياق اصبحت فيه السكيزوفرينية طاغية...وحسب الاحصاءيات من بين 3 مغاربة 2 مسطيين...فاول شيء يجب القيام به هو فحص الدين يأتون بكثرة إلى المحاكم ضالمين ام مضلومين و حتى القضاة والمحامين و العاملين في سلك القضاء من طرف اطباء مختصين و عند الاطلاع على حالتهم البدنية و الدهنية وان كانت عادية انداك يمكنهم مباشرة مهامهم وقبل الملفات و دراستها و إصدار الأحكام.
2 - ابن البادية الأربعاء 01 يناير 2020 - 15:34
السيد الوزير باستطاعته أن يقضى على المحسوبية والزبونية والرشوة والوسائط والفساد الذى ينتشر فى المؤسسة القضائية لكنه مسكين عاجز عن ذلك هذا إذا كانت له نية صادقة فعلا لأنه سيهدد من طرف اللوبى الفاسد المتحكم فى كل مفاصل الدولة أما إذا لم تكن له نية صادقة فإنه سيتواطأ مع الفساد والمفسدين كالذين سبقوه وستبقى دار لقمان على حالها ... فنحن من يدنا فى النار ... العدل أساس الملك ...
3 - عبدو عبدالله الأربعاء 01 يناير 2020 - 15:52
تتكلم عن استقلال القضاء السيد لوزير. اي استقلالية تتكلم عليها واي حياد هدا. نهار لي يولي وزير العدل مكينتميش تا لشي حزب سياسي نكونو خطينا خطوة إلى الأمام في نزاهة القضاء. بالإضافة إلى النيابة العامة خصها تكون كتعمل تحت إشراف رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
4 - moi الأربعاء 01 يناير 2020 - 16:41
La justice est et restera gangrene' par la corruption à tout les niveaux nous sommes à des années lumières de la justice occidentale... <kofar> lol galik nous sommes des musulmans pffff
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