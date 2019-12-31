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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قضية "مون بيبي" وباطما

قضية "مون بيبي" وباطما

الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 18:17

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Yasmina الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 18:30
ما كاين لا مون بيبي و لا مون شيري الفنانة باطمة حرة طليقة و يمكنها مغادرة ارض الوطن
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-34
2 - ملاحظ الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 18:35
حمل الراية الوطنية لا يشفع بالتطاول أو التحايل على القانون وحقوق الغير
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26
3 - mohajir الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 18:41
عندما يختلط الجهل والمال والشهرة يتحول الأمر إلى قنبلة يمكن أن تنفجر في أي وقت وينتهي كل شئ وكأنه لم يكن يوما
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35
4 - حميد علي الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 18:45
ستتحرك التليفونات من طرف اصحاب النفوذ وتخرج بدون أية متابعة لان مثلا هؤلاء الذين يحضون برضى من بيدهم الأمر !!
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11
5 - فرنسا الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 18:49
من الأفضل سحب الوسام الملكي لهاته المسماة دنيا و إعطاءه لدكاترة في الفيزياء و الكيمياء مغاربة هنا في فرنسا cette femme ça vaux rien rien rien du tout j'aurais bien aimé elle va être derrière les barrot !! prison bien sûr...Merci infiniment hespress
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26
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