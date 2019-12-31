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كُتّاب وآراء
استعدادات الأمن بطنجة
الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 18:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
2 - عبد الله الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 18:21
اللهم إن هذا منكر وأي دولة إسلامية نتحدث عنها لو كنا دولة إسلامية كما ندعي لاعلنا حالت الطوارئ الليلة ولكن للأسف تأمين أصحاب السكر والعربدة اللهم ردنا اليك ردا جميلا
3 - SAID الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 18:26
في الحقيقة ما يجري في المغرب من استعدادات للسنة الجديدة امر سخيف و مقزز لانه هنا في أوربا الأجواء هادئة والناس لا يهتمون بالعام الجديد بقدر اهتمام (المسلمين) المغاربة به
لا ادري هل المغرب دولة إسلامية
لا ادري هل المغرب دولة إسلامية
4 - سمير الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 18:37
لابد ان تضعوا كاميرات داحل الرياض عقطيوطة في طنجة الحي المصلى المدرسة مولاي عبد الله .هده الرسالة موجه الى السيد الوالي الامن بطنجة . لان قطاع الطرق يجتمعون دائما في الرياض العقطيواطة وحاملين السيوف ويركبون دراجات النارية . بداؤوا يقلقون راحة مواطنين وخاصة احياء لالة الشافية والسواني وغيرهما وكونوا عصابات تحققوا ان كنت انا كداب اسالوا اهل الحي . اعتبرت تلك المنطقة كالتفتيش في باب الجمارك اين الامن .النقطة السوادء في الرياض العقطيوطة . اسرعوا من فضلكم انا من الحي المصلى . . كوكاين و غبرا بالعلالي بالطيطاي . اين الامن ومقدميا واين القايد المسؤول عن المنطقة . يعرفونهم كما يعرفون ابنائهم .
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