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كُتّاب وآراء
أبرز أحداث سنة 2019
الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 21:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - الساعة المشؤومة الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 21:18
أبشع شيء في سنة 2019 هي قرار إعتماد الساعة الإضافية المشؤومة على طول السنة لما لها من أضرار على صحة الإنسان عكس إيجابياتها
2 - %%%% الثلاثاء 31 دجنبر 2019 - 21:18
le peuple dans la misere le gouvernement dans son coin le parlement occupé avec ces affaire et c projets .vous avez oubliez de parler de la plus grosse arnaque du ciecle projet bab darna a casa du jamais vue . aussi les discours royaux qui restent juste des discours c aussi du jamais vue . de makata3a de central laitière . qui a mon avis le seul jeste symbolique que les marocains ont reussi dans leur vie miserable jusqu a present.
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