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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | كاميرات متطورة تحمي مراكش

كاميرات متطورة تحمي مراكش

الأربعاء 01 يناير 2020 - 12:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - mmmmm الأربعاء 01 يناير 2020 - 13:02
مبادرة طيبة...و ستكون أفضل لو طبقت في جميع المدن....و تكثف في الأحياء الهامشية و الشعبية....عيينا من قلة الأمن و الأمان.
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