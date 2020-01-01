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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | رأس السنة في مدينة البهجة

رأس السنة في مدينة البهجة

الأربعاء 01 يناير 2020 - 15:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - المهدي الأربعاء 01 يناير 2020 - 16:09
لاحول ولا قوة الا بالله الله اهدينا ا صافي هادشي عيب مفهمش انا تشوف الحالة ديالهم الفقر ا تخراج العينين
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2 - مخ..لص لوطني الأربعاء 01 يناير 2020 - 16:10
منطقة سياحية إستراتيجية تعرف دوريات كثيرة للشرطة والقوات المساعدة.. مع وجود مصورين وصحافة مرئية ومسموعة ، في حين تعرف المناطق الشعبية والبعيدة عن المناطق السياحية فوضى وعربدة وسكر علنى..و... في غياب تام ﻻمن ..
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