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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة والسكر في بوناني

مغاربة والسكر في بوناني

الأربعاء 01 يناير 2020 - 19:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عبدو عبدالله الأربعاء 01 يناير 2020 - 19:51
نحن في بلد عربي ( مسلم) لا تمث أفعال بعضنا بصلة لا للاسلام ولا للمسلمين تخلينا عن هويتنا وعن عروبتنا. وثقافتنا. وانغمسنا في تقليد الغرب. تقليدا أعمى. انطبق علينا مثل الغراب ولحمامة
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15
2 - sanae الأربعاء 01 يناير 2020 - 19:53
لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. صدق الله العظيم
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20
3 - عيون البلد الأربعاء 01 يناير 2020 - 19:56
بل حرام في ديننا الحنيف كيف نحتفل مع ناس يدعون أن عيسى عليه السلام ابن الله تعالى والعياذ بالله
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17
4 - متتبع الأربعاء 01 يناير 2020 - 19:59
14 عشر قرنا وأنتم تتباهون بالتقاليد فماذا حققتم؟
خليوا الناس ينشطوا وينفسوا على ريوسهم.
سنة سعيدة للجميع
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