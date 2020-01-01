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كُتّاب وآراء
مغاربة والسكر في بوناني
الأربعاء 01 يناير 2020 - 19:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - عبدو عبدالله الأربعاء 01 يناير 2020 - 19:51
نحن في بلد عربي ( مسلم) لا تمث أفعال بعضنا بصلة لا للاسلام ولا للمسلمين تخلينا عن هويتنا وعن عروبتنا. وثقافتنا. وانغمسنا في تقليد الغرب. تقليدا أعمى. انطبق علينا مثل الغراب ولحمامة
2 - sanae الأربعاء 01 يناير 2020 - 19:53
لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. صدق الله العظيم
3 - عيون البلد الأربعاء 01 يناير 2020 - 19:56
بل حرام في ديننا الحنيف كيف نحتفل مع ناس يدعون أن عيسى عليه السلام ابن الله تعالى والعياذ بالله
4 - متتبع الأربعاء 01 يناير 2020 - 19:59
14 عشر قرنا وأنتم تتباهون بالتقاليد فماذا حققتم؟
خليوا الناس ينشطوا وينفسوا على ريوسهم.
سنة سعيدة للجميع
خليوا الناس ينشطوا وينفسوا على ريوسهم.
سنة سعيدة للجميع
تعليق غير لائق
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