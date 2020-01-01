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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | خمور بالعاصمة الروحية

خمور بالعاصمة الروحية

الأربعاء 01 يناير 2020 - 17:54

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - صادق الأربعاء 01 يناير 2020 - 19:20
اعانكم الله على المجرمين والفاسدين. ونقدر جهودكم. والله يعينكم.
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