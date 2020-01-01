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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | شهب اصطناعية بأكادير

شهب اصطناعية بأكادير

الأربعاء 01 يناير 2020 - 21:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زكرياء المغربي الأربعاء 01 يناير 2020 - 21:51
بعض الناس تسهر في ليلة رأس السنة ولم تسهر في ليلة القدر أستغفر الله العظيم الذي أتوب إليه
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