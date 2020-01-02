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كُتّاب وآراء
تعدد الزوجات في المغرب
الخميس 02 يناير 2020 - 11:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - أبو إسحاق الوسطي الخميس 02 يناير 2020 - 12:13
التعدد أحله الله من فوق السماوات لحكمة لازلنا ام نفهمها حتى اليوم وأنتم تصفونه بالحماق والغلط !!!
الغلط الحقيقي هو الزنى، والعنوسة، وانقطاع النسل، حتى الدول المتقدمة الغربية يوجد فيها التعدد، يجب فقط كتابة polygamy in usa وسترى...
الغلط الحقيقي هو الزنى، والعنوسة، وانقطاع النسل، حتى الدول المتقدمة الغربية يوجد فيها التعدد، يجب فقط كتابة polygamy in usa وسترى...
2 - ام رياض الخميس 02 يناير 2020 - 12:19
الظروف المعيشية اصبحت صعبة لا تسمح حتى بالزواج من واحدة , مصاريف السكن . التعليم .الصحة. مصاريف البيت. الكهرباء ............
3 - ملحد الخميس 02 يناير 2020 - 12:20
كان ذلك في عصر انعدمت فيه حقوق الإنسان وعوملت النساء على اساس انهن اقل درجة من الرجال واعتبرني فقط سلعة لامتاع الرجل
4 - بنتاويت الخميس 02 يناير 2020 - 12:21
في مادا يضركم تعدد الزوجات من أهم شروط الزواج هو القبول والرضا ومادام الزوج موافق والزوجة موافقة ما دخل المجتمع في دلك أليس منع تعدد الزواج ضد حريات الأفراد في المجتمع ام لانه من الدين إسلامي دلك كل منابر متجهة إليه. حاربو الزنى واللواط والفساد واختلاس الأموال والتهرب الضريبي .....
5 - متزوج باربعة الخميس 02 يناير 2020 - 12:23
عندما كان الحرام صعبا كان الحلال سهلا و حين صار الحرام سهلا أصبح الحلال صعبا الله الرازق وتعدد الزوجات واجب ولكن الخوف من تكاتر الأمة الإسلامية جعل أعداء الدين يجرمون التعدد لعلمهم بالنتائج فرغم افسادهم للأخلاق المسلمين وابعادهم عن الدين يحاولون ابادتهم وتحديد نسلهم بشتى الطرق.
6 - soussi الخميس 02 يناير 2020 - 12:26
بالله عليكم أليس التعدد أرحم من العنوسة والخيانة الزوجية والفساد والطلاق ....
7 - N.H الخميس 02 يناير 2020 - 12:26
لعولنا على الإناث ديال ليوما و الله متزوج حتى بوحدة بقاو غير بنات طريطوار مبقا معقول
8 - الحكيم الخميس 02 يناير 2020 - 12:27
موضوع مستهلك لأن اغلبية الناس اصبحوا لا يستطعون مقاومة الحالة المعشية اليومية ومتطلبات الزوجة والاولاد الغير منتهية. اما كلما إنضافت زوجة تانية فإن مشاكلك تتضاعف وحالت الصحية تتدهور.
9 - موحا الخميس 02 يناير 2020 - 12:29
من خلال الآراء يتبين ان معظم المغاربة بعدين كل البعد عن الشريعة ولا يعرفون معنا التعدد وشروطه واخيرا اطلب من الله ان يفقهنا في ديننا ريرزقنا حسن الخاتمة
10 - هم........هم الخميس 02 يناير 2020 - 12:29
الإحصائيات الجنائية تشير إلى ارتفاع نسبة الخيانة الزوجية Adultère في المجتمع المغربي ، ويبقى الرجل المتزوج موضوع هذه الإحصائيات ب 80 % من الحالات، بينما 20 % تكون المجنية امرأة متزوجة ، فمنه فلو كانت الفرصة متاحة للتعدد الذي اغتالته مدونة الأسرة ،ما رأينا هذه الجريمة النكراء تنتشر انتشار النار في الهشيم ، بيولوجيا ملايين الحيوانات المنوية تتشكل في خصية الرجل في مدة 24 ساعة ، فأكيد الحاجة ماسة للجماع خاصة وقت الحيض أو النفاس .
11 - عابر سبيل الخميس 02 يناير 2020 - 12:29
United States: Polygamy is illegal in all 50 states as well as federally according to the Edmunds Act. From about 1847 to 1857, in what is now the state of Utah, many Mormons practiced polygamy, which was widely condemned in the rest of the US.
12 - hassan الخميس 02 يناير 2020 - 12:31
التعدد احله الله من فوق سبع سماوات لحكمة لا يعلمها الا الله و رسله و الؤمنون ووفق منهج الله و شريعته، وربط التعدد بالعدل، ومن يحرم شرائع الله هم الكافرون الجاحدون، ومن يصف التعدد بالحمق فقد وصف الله بالحمق والعياذ بالله، و السلامعليكم.
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