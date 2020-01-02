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كُتّاب وآراء
عائلة تعيش التشرد
الخميس 02 يناير 2020 - 15:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - متطوع في المسيرة الخضراء الخميس 02 يناير 2020 - 16:26
لإحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مأدنب الأبرياء
2 - اين الحقوقيون أجيبوا. .. الخميس 02 يناير 2020 - 16:29
ما ذنب هوﻻء الصغار ، حتى العائلة ترفضهم !! اما الجمعيات رفضهم غير مبرر !! أو حقوق الإنسان وخاصةً اﻻطفال عبارة عن حبر على ورق !! الرجل باين عليه انسان محترم يحب أطفاله رغم ظروفه الصعبة التي يمر بها، نتمنى من الجميع مساعدته ولو بكلمة طيبة . والله ﻻ يضيع اجر من أحسن عمﻻ.
3 - من روما الخميس 02 يناير 2020 - 16:37
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم أموال تصرف في ما لا يرضي الله والفقر والتشرد في بلاد المسلمين أين من قال ان المغرب أحسن من فرنسا لو تعلمو ماذا ينتضركم لطلبتم القصاص من أنفسكم ان الله ينصر الدولة الكافرة ان كانت عادلة ولا ينصر الدولة المسلمة ان كانت ضالمة هكذا نحن مع حكومتنا
4 - مواطنة حرة الخميس 02 يناير 2020 - 16:42
وا لعجب وش معندو حتى واحد من عائلتو كاع.وهادوك فاميلت المرا زعما راضيين بهاكا.وا باااااز مبقا ميتكال فغيمو كنا تنخافو من ٢٠٢٠ ساعا ها العربون.
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