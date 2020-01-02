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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عبيابة وترسيم الحدود

عبيابة وترسيم الحدود

الخميس 02 يناير 2020 - 20:20

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1 - مغربي أطلسي الخميس 02 يناير 2020 - 20:57
ما زالت عندنا كمغاربة ملفات عالقة مع المستعمر الإسباني... علينا أن نطرحها أمام الأمم المتحدة إدا لم ترد هذه الدولة الجلوس معنا على ااطاولة لمناقشتها وتصفيتها... ويكفيها عناء كوننا نقوم لها بدور الدركي أمام فلول المهاجرين الأفارقة على الشواطئ المتوسطية وخصوصا ببوغاز جبل طارق والمدينتين المغربيتين المحتلتين
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