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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | محاكمة الصحفي عمر الراضي

محاكمة الصحفي عمر الراضي

الخميس 02 يناير 2020 - 21:30

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1 - رياضي متقاعد الخميس 02 يناير 2020 - 21:47
الصحافة هي فوق السلطة في الدول المتحظرة، الصحافة لها مساحات غير محدودة في قول وكتابة ما تريد في الدول الديموقراطية وعندما يظن اي شخص انه ظلم من طرفها عليه ان يرفع قضية ضد المنبر الذي يشتغل له ولكن الصحافي نفسه قلما يتابعه القضاء إلا في وطننا العزيز حيث الصحافي دائما يكون لقمة سهلة للنيابة العامة.
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