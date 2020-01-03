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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مع راقي المقراج

مع راقي المقراج

الجمعة 03 يناير 2020 - 17:33

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - جواد بن جمو الجمعة 03 يناير 2020 - 17:45
الرقاة في المغرب يفوقون عدد الجن......
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24
2 - عمر تريفح الجمعة 03 يناير 2020 - 17:53
لو أمكن رقم هاتف او عنوان الراقي عثمان العلوي!!
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-14
3 - Hassan Dima الجمعة 03 يناير 2020 - 17:56
گون عارف گلام الله متقولش الحاج ولا تحاول تنسب شيء للرسول صلى الله عليه وسلم الملاحظ أنك تحاول إشهـار نفسك من تتحدى بخ علا لمريض بالسيدا الله إشافيه بخ على مرض السرطان القلب ... عرفتي أحسن تولي فبلاصت الطبيب قلتي قريتي على الرقية ورنا في قريتهـا نتعلموهـا باش تاخد الأجر گدوخو الناس گون گنني في السعودية مصيرك السجن براگا من هـاد الخزعبلات نوضو خدمو على دراعگم تتاجرون بگلام الله إخجلو من حالگم
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14
4 - القنيطري الجمعة 03 يناير 2020 - 17:58
قيمنا " الجهل ، الأمية، الحسد ، الحقد ، الغيرة ، التقواس ، الشعوذة ....." أتحداك أن تجد شعب مثلنا في العالم
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14
5 - اقولوا والله!!! الجمعة 03 يناير 2020 - 18:01
كل شيء ممكن الله هو الشافي ،وهو غير سبب ولاكن
اين يوجد عنوانه،؟
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-9
6 - اكل أموال الناس بالباطل الجمعة 03 يناير 2020 - 18:03
الماء المغلي مع الكبريت ..و.. خدعة قديمة ، يمكن ان يشربه اي انسان ، اما رقية شرعية كذب وسخافة واكل أموال الناس بالباطل ، اما لمس النساء فهذا كﻻم اخر ﻻمجال للحديث عنه !! احسن الرقية هي قراءة القرآن من طرف صاحب الحاجة ، والتوجه إلى الله تعالى دون وساطة وﻻ شعودة وﻻ دجل ..
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14
7 - ياسين الفكيكي الجمعة 03 يناير 2020 - 18:04
شكرا هسبريس لتذكيرنا اننا اسخف و أرذل امة اخرجت للناس و عالة و عبئ على الكرة الارضية!
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19
8 - من امريكا الجمعة 03 يناير 2020 - 18:07
الله يهدي ما خلق كلشي ولى يبغي يسرق باسم الدين و النصب على دوي العقول الضعيفة .اللي بيه شي حاجة يتوكل على الله و يتوضى ويقرا القرآن على راسو ونبينا عليه ازكى الصلاة و السلام
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10
9 - simo2montreal الجمعة 03 يناير 2020 - 18:13
شخص مثل هذا اشد خطورة من كل الأمراض التي تصيب جسم الإنسان.
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14
10 - محمد الجمعة 03 يناير 2020 - 18:18
أصحاب المقراج كانوا مند زمان ولا زالوا في الأسواق داخل الحلقة يشربون الماء الساخن ويلعبون بالتعابين كانوا يلبسون سراويل قندرسية ويعزفون على الغيطة وهدا كله نصب واحتيال .
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9
11 - غيثة الجمعة 03 يناير 2020 - 18:18
المعروف على هده الاشخاص انهم بضعون مقدار كأس من الماء حتى بصل لمرحلة الغليان و عندها تقل كمية الماء و كل مرة ينفخ غيه حتى بصبح متوسط الحرارة و عندها يبخ به على مريضه و بهدا تخيل الحيلة على النريض و من معه هدا زمان ما اضن غرفته الإنسانية قط
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4
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