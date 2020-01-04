24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
04/01/2020
الأيام القادمة
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:37
|16:13
|18:35
|19:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- يوسفية برشيد يعول على تألق اللاعب أشرف مرزاق
- الأمم المتحدة تطلق فعاليات أكبر منتدى حواري عالمي
- الفنانة حياة الإدريسي تبعث الزمن الجميل ولا تمانع تجريب التمثيل
- في المحددات الاجتماعية للصحة
- "ديور المخازنية" .. حلم السكن يتحول إلى كابوس بالفقيه بنصالح
القضاء يصدر أحكاما جديدة ضد مافيا العقارات في "عين الذياب" (5.00)
العثماني يشتكي من "إحباط المغاربة" ويدعو إلى "التحلي بالإيجابية" (3.00)
- العثماني يشتكي من "إحباط المغاربة" ويدعو إلى "التحلي بالإيجابية" - (140)
- أمن مطار الدار البيضاء يمنع دنيا باطما من مغادرة تراب المملكة - (84)
- "خصوم المغرب" يتصدرون أسلاك الدبلوماسية في الحكومة الجزائرية - (83)
- "ساوند إنيرجي" البريطانية تمدّد مفاوضات بيع الغاز الطبيعي للمغرب - (50)
- مع راقي المقراج - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بادو والسنة الأمازيغية
السبت 04 يناير 2020 - 13:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - Simsim السبت 04 يناير 2020 - 14:21
عندما نؤمن بشيء فأضعف الإيمان هو التشبث به أي التواصل بالبربرية
فأنت كباقي البرابرة تغردون في واد والواقع الذي يفرض فيكم نفسه في واد
السنة يتخاذل لها قوامها كالسنة القمرية أو الشمسية
فعلى ماذا تعتمد هذه السنة البربرية
لاشيء يذكر
فلماذا لا يطالب الريفيون والأطلسيون والحسانيون بسنتهم وهم أحق منكم لكونهم أكثر منكم عددا
كفى من التهريج المغرب له سنته القمرية وهذا يكفيه
فأنت كباقي البرابرة تغردون في واد والواقع الذي يفرض فيكم نفسه في واد
السنة يتخاذل لها قوامها كالسنة القمرية أو الشمسية
فعلى ماذا تعتمد هذه السنة البربرية
لاشيء يذكر
فلماذا لا يطالب الريفيون والأطلسيون والحسانيون بسنتهم وهم أحق منكم لكونهم أكثر منكم عددا
كفى من التهريج المغرب له سنته القمرية وهذا يكفيه
2 - اوزكار حسن السبت 04 يناير 2020 - 14:24
الاحتفال باي سنة مرتبط بالدين فقط كما في المسيحية و اليهودية و الاسلام و الديانات الاخرى..فهل السنة الامازيغية تحتفل بدين معين لا نعرفه؟
3 - فبلادي ظلموني السبت 04 يناير 2020 - 14:27
انا امازيغي وقد عانيت من العنصرية اثناء دراستي الابتدائية والثانوية خاصة وكدالك من الناحية الاجتماعية ، فالامازيغي ينعت باقبح النعوت رغم كونه اغراس اغراس. واتناء التحاقي بالوظيفة باحد الابناك الخاصة وبعدها ببنك عمومي اتضح لي جليا ان المغرب توجد فيه عنصرية وان بعض الاعراق تعامل بافضلية وليس بالكفاءة، هدا من بين الأسباب الدي جعل الكتير من الناس يهجرون هدا الوطن المريض الى الابد. انشروا هده الحقيقة المرة.
4 - م المصطفى السبت 04 يناير 2020 - 15:02
أسائل السي بادو :
- إذا ما اعترفت الدولة بالسنة الأمازيغية وخصصت لذلك يوم عطلة , ألا ترى أن ذلك نوعا من خلق القبلية بين المواطنين؟
- ألا يحرك ذلك نوعًا من المنافسة لدى العرب ، مما يدفعهم للمطالبة بالاعتراف بيوم في السنة للإحتفال بالعربية والعروبة؟
أليس من الأجدر والأنجع أن يعي الأمازيغي بأن الدولة قد اعترفت بالأمازيغية واعتبرتها لغة رسمية شأنها شأن اللغة العربية؟
ألا تعي بأن الإلحاح على الأمازيغية وعلى مطالبها محاولة لخلق التفرقة بين المواطنين؟
في حالة استجابة الدولة لمطلبكم هذا، فهل ستقفون عند هذا الحد وتتحدثون باسم المواطنين بغض النظر عن لغتهم ولونهم وعرقهم وحتى معتقداتهم أم ستستمرون في الدفاع عن الأمازيغية والأمازيغ بمعزل عن المواطنين الآخرين؟
- إذا ما اعترفت الدولة بالسنة الأمازيغية وخصصت لذلك يوم عطلة , ألا ترى أن ذلك نوعا من خلق القبلية بين المواطنين؟
- ألا يحرك ذلك نوعًا من المنافسة لدى العرب ، مما يدفعهم للمطالبة بالاعتراف بيوم في السنة للإحتفال بالعربية والعروبة؟
أليس من الأجدر والأنجع أن يعي الأمازيغي بأن الدولة قد اعترفت بالأمازيغية واعتبرتها لغة رسمية شأنها شأن اللغة العربية؟
ألا تعي بأن الإلحاح على الأمازيغية وعلى مطالبها محاولة لخلق التفرقة بين المواطنين؟
في حالة استجابة الدولة لمطلبكم هذا، فهل ستقفون عند هذا الحد وتتحدثون باسم المواطنين بغض النظر عن لغتهم ولونهم وعرقهم وحتى معتقداتهم أم ستستمرون في الدفاع عن الأمازيغية والأمازيغ بمعزل عن المواطنين الآخرين؟
5 - جواد الداودي السبت 04 يناير 2020 - 16:03
لا وجود لسنة امازيغية - السنة الفلاحية التي يحتفل بدخولها الناس في شمال افريقيا هي السنة الرومانية اليوليوسية - يعني شكل السنة الرومانية من الاصلاح اليوليوسي في 46 ق م الى الاصلاح الغريغوري في 1582 - عندما دخلت فرنسا للجزائر وتونس وليبيا اصبحت الادارات تتبع السنة الغريغورية - ونظرا لجهل العامة بقي الناس يحتفلون براس السنة بشكلها القديم - والذي كان يستعمل السنة اليوليوسة للامور الفلاحية هم العرب - العرب هم اصحاب علم الانواء ((الليالي) اربعينية الشتاء - (السمايم) اربعينية الصيف - الحسوم - الجمرات - الخ) - وهم اصحاب منازل القمر (النطح - الشرطان - الشولة - سعد السعود - الخ) - قول نشطاء الحركة الامازيغية بان السنة الفلاحية سنة امازيغية كذب وسرقة ثقافية - وهذا سبب كاف لكي لا تستجيب الدولة لمطالب الحركة الامازيغية - نصيحة للامازيغ - زعماء حركتكم اغلبهم جهلة وبعضهم كذابون وفيهم حتى من يعمل لمصلحة فرنسا واسرائيل
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5