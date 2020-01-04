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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بادو والسنة الأمازيغية

بادو والسنة الأمازيغية

السبت 04 يناير 2020 - 13:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Simsim السبت 04 يناير 2020 - 14:21
عندما نؤمن بشيء فأضعف الإيمان هو التشبث به أي التواصل بالبربرية
فأنت كباقي البرابرة تغردون في واد والواقع الذي يفرض فيكم نفسه في واد
السنة يتخاذل لها قوامها كالسنة القمرية أو الشمسية
فعلى ماذا تعتمد هذه السنة البربرية
لاشيء يذكر
فلماذا لا يطالب الريفيون والأطلسيون والحسانيون بسنتهم وهم أحق منكم لكونهم أكثر منكم عددا
كفى من التهريج المغرب له سنته القمرية وهذا يكفيه
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2 - اوزكار حسن السبت 04 يناير 2020 - 14:24
الاحتفال باي سنة مرتبط بالدين فقط كما في المسيحية و اليهودية و الاسلام و الديانات الاخرى..فهل السنة الامازيغية تحتفل بدين معين لا نعرفه؟
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3 - فبلادي ظلموني السبت 04 يناير 2020 - 14:27
انا امازيغي وقد عانيت من العنصرية اثناء دراستي الابتدائية والثانوية خاصة وكدالك من الناحية الاجتماعية ، فالامازيغي ينعت باقبح النعوت رغم كونه اغراس اغراس. واتناء التحاقي بالوظيفة باحد الابناك الخاصة وبعدها ببنك عمومي اتضح لي جليا ان المغرب توجد فيه عنصرية وان بعض الاعراق تعامل بافضلية وليس بالكفاءة، هدا من بين الأسباب الدي جعل الكتير من الناس يهجرون هدا الوطن المريض الى الابد. انشروا هده الحقيقة المرة.
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4 - م المصطفى السبت 04 يناير 2020 - 15:02
أسائل السي بادو :
- إذا ما اعترفت الدولة بالسنة الأمازيغية وخصصت لذلك يوم عطلة , ألا ترى أن ذلك نوعا من خلق القبلية بين المواطنين؟
- ألا يحرك ذلك نوعًا من المنافسة لدى العرب ، مما يدفعهم للمطالبة بالاعتراف بيوم في السنة للإحتفال بالعربية والعروبة؟
أليس من الأجدر والأنجع أن يعي الأمازيغي بأن الدولة قد اعترفت بالأمازيغية واعتبرتها لغة رسمية شأنها شأن اللغة العربية؟
ألا تعي بأن الإلحاح على الأمازيغية وعلى مطالبها محاولة لخلق التفرقة بين المواطنين؟
في حالة استجابة الدولة لمطلبكم هذا، فهل ستقفون عند هذا الحد وتتحدثون باسم المواطنين بغض النظر عن لغتهم ولونهم وعرقهم وحتى معتقداتهم أم ستستمرون في الدفاع عن الأمازيغية والأمازيغ بمعزل عن المواطنين الآخرين؟
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5 - جواد الداودي السبت 04 يناير 2020 - 16:03
لا وجود لسنة امازيغية - السنة الفلاحية التي يحتفل بدخولها الناس في شمال افريقيا هي السنة الرومانية اليوليوسية - يعني شكل السنة الرومانية من الاصلاح اليوليوسي في 46 ق م الى الاصلاح الغريغوري في 1582 - عندما دخلت فرنسا للجزائر وتونس وليبيا اصبحت الادارات تتبع السنة الغريغورية - ونظرا لجهل العامة بقي الناس يحتفلون براس السنة بشكلها القديم - والذي كان يستعمل السنة اليوليوسة للامور الفلاحية هم العرب - العرب هم اصحاب علم الانواء ((الليالي) اربعينية الشتاء - (السمايم) اربعينية الصيف - الحسوم - الجمرات - الخ) - وهم اصحاب منازل القمر (النطح - الشرطان - الشولة - سعد السعود - الخ) - قول نشطاء الحركة الامازيغية بان السنة الفلاحية سنة امازيغية كذب وسرقة ثقافية - وهذا سبب كاف لكي لا تستجيب الدولة لمطالب الحركة الامازيغية - نصيحة للامازيغ - زعماء حركتكم اغلبهم جهلة وبعضهم كذابون وفيهم حتى من يعمل لمصلحة فرنسا واسرائيل
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