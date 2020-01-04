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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ارتفاع أسعار المحروقات

ارتفاع أسعار المحروقات

السبت 04 يناير 2020 - 12:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - خليلوفيتش السبت 04 يناير 2020 - 12:55
الفضل كل الفضل للسي بنكيران اللي زاد علينا 2 دراهم دقة وحدة و هادشي كان فمصلحة اخنوش باش ميحيدش الدعم على المحروقات و لكن قالاخير حيد الدعم و خلا 2 دراهم زايدة و زاد خلفة و معها 7 دلمليون و مرسيديس و زيد او زيد المهم الفيلم راه باين غير اللي ما بغاش يفهم.
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2 - الحسين اومحند مول البيكالة السبت 04 يناير 2020 - 12:56
مع مقتل سليماني الإيراني طلع برميل النفط هذا الصباح ب 4 دولارات دفعة واحدة....فكيف لا يتم الزيادة في المحروقات بالمغرب في ظل حكومة تسعى لرفع كل أشكال الدعم عن المواد الإستهلاكية ومنها البنزين أهم مادة فالاقتصاد....لننتظر زيادة فالمحروقات.....الله أودي هذه وجبة مهمة لحكومة العثماني باش تزيد فثمن المحروقات.....وستزيد وستزيد فقط ما تريد يعني { الماتوريدية.....والبنزين في المغرب }
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