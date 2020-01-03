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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | العثماني والنموذج التنموي

العثماني والنموذج التنموي

الجمعة 03 يناير 2020 - 23:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - رودي علي السبت 04 يناير 2020 - 00:11
كما قيل من طرف احد المهتمين ان النموذج التنموي اصبح من قصص جحا او أمي الغولة كما يحكى في الأمثال الشعبية
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2 - القنيطري السبت 04 يناير 2020 - 00:36
من بعد ما أملنا وشربنا الجملة الغير المفيدة " التنمية البشرية " من 20 سنة هانفس العباقرة يؤلفون جملة أخرى غير مفيدة لكي يخذرون المغاربة لمدة 20 سنة " النموذج التنموي " سيصرفون ملايير الدراهم عن هذه الجملة الغير المفيدة لكي يكررونها السياسيين والإعلام وسنفطر ونتغدى ونتعشى بهذه الجملة منذ الإغريقيين والفرس وكل الحضارات ركزت على التعليم كنموذج للتنمية أما نحن اليوم بنينا المؤسسة التي ستبث عن نموذج تنموي وفي قرن 22 سنبدأ النمو
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