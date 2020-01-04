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كُتّاب وآراء
أسرة تعيش وسط مرحاض
السبت 04 يناير 2020 - 15:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - لوجيك السبت 04 يناير 2020 - 15:19
أولاعلاش رماوك من أوروبا علاش ؟ ثانيا ياك باقي بصحتك تبارك لله و الحمد لله إوا سير تخدم بدراعك واخا تبكر الموقف، ثالثا ممنوع تستولي على مكان عمومي ممنوع في أي مكان في العالم، الله يهديك ويهدينا جميعا إلى الطريق الصواب
3 - محمد القطاع السبت 04 يناير 2020 - 15:33
وا بعدا هدا لقا فين يسكن ويحمي راسو من برد الليالي
كاين لي مالقاش وكايموت غير بالبرد
كاين لي مالقاش وكايموت غير بالبرد
4 - الواقعي السبت 04 يناير 2020 - 15:33
شنو المطلوب منا حنا.انت قابلتي الجرا و دوزتي حياتك فالحباسات و البلية .و بغيتي نشريو ليك سكنة فابور .و سير ضرب على راسك و ايلا جاتك كازا غالية بدل المدينة و باراكا من السعاية .و كاينين ناس كبار و عيالات كيخدمو و يصرفو و ما كيسعاوش.انت غير دوزتي حياتك فالبلية و جاي تسعى دابا.باقي صحيح سير تخدم
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