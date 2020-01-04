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كُتّاب وآراء
نقاش في السياسة
السبت 04 يناير 2020 - 17:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - متشدق السبت 04 يناير 2020 - 18:31
معمرني شفت حزب يساري كيتحالف مع ليبيرالي الا في حالة زواج المثلين. كون احترموا الانتخبات كون كان خبرك في كان يا مكان.
2 - د.عبدالقاهربناي السبت 04 يناير 2020 - 18:39
نؤيد بشدة إستمالة وإستقطاب السيد بوعيدة والسيدة ماء العينين المنبوذين من حزبيهما على التوالي من الاحرار والبيجيدي كما أود من كل المناضلين والمتعاطفين مع الحزب إما ناخبين أو متشبعين بالفكر والمدرسة الإشتراكية أن يسلموا المشعل للشباب فهذا هو الحل للم شتاث اليسار داخل حزب الإتحاد الإشتراكي وداخل هذا الحزب أولا ﻷن من المفروض حلحلة داخل كل حزب يساري على حدة وكما لمح لذلك الأخ الأشكر "لإتنقاد الحزب يجب اﻹنتماء لقواعده وأضيف في ساعة العسر"إشارة للسيد اليازغي.
3 - لشكر خادم من خدام الدولة السبت 04 يناير 2020 - 18:47
لشكر خرب ودمر الحزب والان يأتى للحديث عن النضال ...سي لشكر ألم تتعب من الكذب ؟ بالله عليك ألم تتعب ؟ ...أنت تعرف جيدا أنك جعلت حزب الاتحاد الاشتراكي ملحقة من ملحقات حزب الاصالة والمعاصرة والان وضعته ظهره رهن إشارة التجمع الوطني للأحرار ..في عهدكم تحول الحزب إلى حزب إداري بامتياز ..فين ما كان شي انتهازي ذخلت للحزب وبدأت في توزيع الامتيازات والعطايا بحسب درجة انتهازية ...بالمناسبة : كيف يستقيم أسي لشكر أن تكون مناضلا في الاتحاد الاشتراكي وتكون من خدام الدولة المنعم عليهم بـأرض في طريق زعير ؟ ...لشكر اذهب لحال سبيلك فخطابك أصبح يثير الشفقة
4 - متتبع السبت 04 يناير 2020 - 18:56
رئيس الحكومة المقبل قد يكون حبيب المالكي أو عزيز أخنوش أو مصطفى الرميد .. نتمنى التوفيق للجميع
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