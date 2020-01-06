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كُتّاب وآراء
نقاش في السياسة: لشكر
الاثنين 06 يناير 2020 - 15:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
2 - صادق الأحد 05 يناير 2020 - 22:19
اقول للسيد لشكر: هل سمعت بالقول الذي يقول : ولنفسك عليك حقا. إنه المطلوب منك ومن كل رؤساء الأحزاب أن يتركوا هذه المهنة لغيركم من الشباب لعل الله يؤتينا على اياديهم خيرا. كفاكم. واتركوا رحمة الله تنزل. واستريحوا وأريحوا أنفسكم. فلستم بخالدين فيها.
وتوكلوا على الله .
وتوكلوا على الله .
3 - منال السامي الأحد 05 يناير 2020 - 22:40
ما قاله لشكر بخصوص تعديل القوانين الانتخابية صحيح و اصبح ضرورة وطنية
تعليق غير لائق
-40
4 - منية الأحد 05 يناير 2020 - 22:46
مذيع هادئ و متمكن يشجع على المتابعة
في ما يخص ضيف الحلقة كان واضحا و لأول مرة احسست بصدق طرح سياسي خاصة عندما تحدث عن اخراج الشباب من عزلة العالم الافتراضي و تشجيعهم على ممارسة السياسة و الانخراط في الشأن العام
في ما يخص ضيف الحلقة كان واضحا و لأول مرة احسست بصدق طرح سياسي خاصة عندما تحدث عن اخراج الشباب من عزلة العالم الافتراضي و تشجيعهم على ممارسة السياسة و الانخراط في الشأن العام
تعليق غير لائق
-24
5 - ايمن قمر الأحد 05 يناير 2020 - 22:51
الاتحاد الاشتراكي ضرورة وطنية ، وما يقومه بخصوص المصالحة هو جديد على الساحة السياسية و الحزبية و لا يمكن الا تثمينه و الاشادة به
تعليق غير لائق
-37
6 - مهاج الأحد 05 يناير 2020 - 23:04
أنتم سياسيون لا تفون بوعودكم للشعب مهما تواجدكم في الحكومة فكفى من السياسة الخشبية.
7 - علي الغنبوري الاثنين 06 يناير 2020 - 00:27
المصالحة داخل الاتحاد الاشتراكي حقيقة و لا يمكن لاحد انكارها ، والدينامية التنظيمية الي يعيشها و التي يساهم فيها كل ابنائه خير دليل على ذلك ، و لا يمكن الا تثمين هذ النهج الحزبي الجديد
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-16
8 - الاتحاد مدرسة3 الاثنين 06 يناير 2020 - 00:56
رغم اختلافي معك السيد الكاتب الاول في مجموعة من النقاط الا انك كنت قارئا متمرسا للواقع من خلال تحليلاتك في هذا اللقاء.وتؤكد انك بلدوزر سياسي بامتياز انقد الاتحاد من الموت السريري كما انقد اليوسفي الوطن من السكتة القلبية.
تعليق غير لائق
-19
9 - د.عبدالقاهربنلني الاثنين 06 يناير 2020 - 00:58
جميل جدا ما فاه به الأخ إدريس لشكر بخصوص خرجات بنكيران وتشبيهها بفزاعة الدين التي لن تنطلي على المغاربة ثانية في الإنتخابات وجميل أيضا إمتعاضه من ما بات يصرح به بنعبد الله وعدم السماح لنفسه التعليق على هذا الإنحطاط السياسي. حذاري من الأخذ بعين الإعتبار مصادر "عدم الإعجاب" من إنكشارية البيجيدي أو ما أسماهم بنكيران بالمداويخ قبل بوسعيد في البلوكاج الحكومي وأخيرا أتنبؤ ب"الإعجاب" بالحوار من الشباب والنساء غير المتحزبين وهذا هو الأهم و ما سيرهن مستقبل المغرب والمغاربة.
تعليق غير لائق
-13
10 - مغربي حر الاثنين 06 يناير 2020 - 04:12
يا سيدي عقود وأنتم على رأس هذه الأحزاب وفي أغلبية ومعارضة البرلمان ولم تزيدو هذا البلد سوى تفقيرا وتخلفا كفى من مثل هذه الوجوه ويجب إعطاء الفرص لآخرين لعل وعسى يكون هناك خير لهذا البلد السعيد
11 - عبدالرحمان الاثنين 06 يناير 2020 - 07:51
تدكرت فلم "عندها الملح و السكر و مابغاتش ......." رحم الله الفنانة القديرة و البقاء لله
12 - كريمة الغاميدي الاثنين 06 يناير 2020 - 07:54
لشكر هو الوحيد الذي اوقف طغيان الاسلاميين و افشل مخططهم للسيطرة على دواليب الدولة ،و التهجم على بشكر في مواقع التواصل الاجتماعي و الصحافة الصفراء اصبح مشكوك فيه و فيمن يقف ورائه خاصة ان الرجل لا يتولى اي مهمة لتسير الشان العام و لم يسبق له ان تورط في اي عملية نهب
13 - افران الاطلس المتوسط الاثنين 06 يناير 2020 - 07:55
لم يقم الاتحاد الاشتراكي المغربي بأي حال من الأحوال لصالح المواطن المغربي الذي شغلته فقط العناد مع النظام الحاكم القوي عليهم حيث دفعوا الثمن غاليا جدا جزء منهم تما سجنهم وتعذيبهم وجزءا اخرون فروا إلى الخارج منذ عقود الاتحاد الاشتراكي لم يكن منشغلا بما يحتاج اليه بلدنا تاخرنا كثيرا بسبب هذا الحزب اما (حزب الاستقلال) فاشكل اخر لم يكون عنيدا للنظام انداك لكن غرق قي الفساد ونهب خزائن اموال الدولة
Union socialiste marocain n'a jamais fait du bien au profit du citoyen marocain Juste occupé par l'entêtement avec le régime du pays trop puissant sur eux dont ils ont payé le prix trop cher la part emprisonner et une partie en prix la fuite vers l’étranger sinon pour les attentes du bien du pays c'est négatif il sont beaucoup fait freiner le pays dont le parti de (l'istiqlal) également dont ce dernier était corrompu et à vider les caisses de l'état
Union socialiste marocain n'a jamais fait du bien au profit du citoyen marocain Juste occupé par l'entêtement avec le régime du pays trop puissant sur eux dont ils ont payé le prix trop cher la part emprisonner et une partie en prix la fuite vers l’étranger sinon pour les attentes du bien du pays c'est négatif il sont beaucoup fait freiner le pays dont le parti de (l'istiqlal) également dont ce dernier était corrompu et à vider les caisses de l'état
14 - حزبي قديم الاثنين 06 يناير 2020 - 08:19
لا ثقة في هذا الشخص ولا في حزبه من الأفضل أن يركن إلى عمله الخاص ويترك السياسة لرجال الميدان التكنوقزاط للإسراع بانقاد المغرب من وضعيته الحالية إلى ما هو أفضل. انتهى اليوم الكلام من أجل الكلام.
15 - سمير الاثنين 06 يناير 2020 - 08:45
للأسف مثل هؤلاء يطردون الكفاءات، مقابل بقاء الأولاده، لا يخجل و يتناقض معه نفسه و لازال يعتبر ان السياسية تمارس برفع الصوت، بقاء هذه الوجوه كفيل بتنفير من السياسية، يظن نفسه ذكي و يقيم المصالحة مع الموتى سياسيا، لكي يبقى المجال لخولة و نوال و الحسن و ياسين في الطريق لكهم اولاده، و يتنافس مع الحبيب المالكي في الدفع بطريق و القاسم المشترك بينهم انهم فشلو و رجعو لمقولة حزب بوك ليغلبوك.
16 - حنان الاثنين 06 يناير 2020 - 08:47
عقدة ادريس لشكر من حسناء ابو زيد كونها سيدة لها كرامة، و مصداقية . تكونها جعلها، تعرف ان السياسية تمارس بالعلم و العقلانية و ليس بالتسخرات كما يريدها لشكر الذي حول المناضلين الى خدم، لهذا فان من يملك الأنفة و العزة و الكبرياء لا مكان له في حضيرة لشكر .
17 - أنس الاثنين 06 يناير 2020 - 16:06
كانت حلقة مميزة، وما ميزها هو طبيعة الخطاب الذي تبناه الكاتب الأول للاتحاد، وجرأة الطرح التي تحلى بها تجاه مجموع القضايا التي تم التطرق إليها
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