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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ساكنة كاريان الرحامنة

ساكنة كاريان الرحامنة

الاثنين 06 يناير 2020 - 15:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - kamal الاثنين 06 يناير 2020 - 16:39
اولا الله اشوف من حالكم , ولكن علاش كتغرقو راسكم باولاد , تزوجو ولكن حتى تلقى شي خدمة او سكنة مقادا او لد 1 او 2 , ولد او لوح لزنقة 1% لغادي انجح ي دراسته 99% غادي اطلع شفار ا و سكايري
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