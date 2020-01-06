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كُتّاب وآراء
سيدة تصارع المرض
الاثنين 06 يناير 2020 - 13:46
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - aziz الاثنين 06 يناير 2020 - 16:20
wach momkine un contact
numero de téléphone a qui on veut envoyer de l aide
numero de téléphone a qui on veut envoyer de l aide
2 - DVA الاثنين 06 يناير 2020 - 16:50
AZIZ
رقم التواصل راه باين في الفيديو .
وعلى أدعو الجميع لإجراء فحوصات شاملة بدءا من سن 50 . تجنبا للوقوع في مثل هذا المشكل .
والشفاء بالنسبة للسيدة يكمن في استئصال الثدي المصاب واجراء فحوصات دورية على الثدي الآخر .
وان مان السرطان تفشى في كلا الثديين وجب استئصالهما كليهما .
رقم التواصل راه باين في الفيديو .
وعلى أدعو الجميع لإجراء فحوصات شاملة بدءا من سن 50 . تجنبا للوقوع في مثل هذا المشكل .
والشفاء بالنسبة للسيدة يكمن في استئصال الثدي المصاب واجراء فحوصات دورية على الثدي الآخر .
وان مان السرطان تفشى في كلا الثديين وجب استئصالهما كليهما .
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