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كُتّاب وآراء
عودة أزمة البوطا
الثلاثاء 07 يناير 2020 - 18:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - رشيد الثلاثاء 07 يناير 2020 - 19:14
اذا نظرنا إلى المخاطر التي يسببها الغاز على حياة المواطنين .نجد ان اصحاب الدكاكين عندهوم الحق. حجتهم قوية.
2 - said الثلاثاء 07 يناير 2020 - 19:15
ماشي مشكيييل نطيبو بالكهرباء راه مافيهش الريحة هههههههه
3 - عبد النبي الثلاثاء 07 يناير 2020 - 19:16
ههههه سبحان الله المغرب كفك المشكل بالمشكل 2020 ومزال معندناش الدراسة الكاميلة
4 - متتبع الثلاثاء 07 يناير 2020 - 19:23
المتعاقد يرى أن حل أزمة البوطة يستوجب أولا رفع ثمنها ب 10 دراهم. شيئ غير معقول، ثمن الغاز في المغرب أقل من الثمن المطبق في العديد من الدول المنتجة للغاز. بعد هذا الإجراء الملح والضروري سيكون للحكومة متسع للوقت لحلحلة أزمة البوطة بشكل نهائي
5 - قولوا والله!!! الثلاثاء 07 يناير 2020 - 19:26
أنبوبات الغاز خطر على الجميع يجب ان تباع عند محطات البترول لأنها تعد من المحروقات ،وجب على كل أسرة أن
تقتنيها في اقرب( مومبا) لأن محطة المحروقات عندها
مستودعات مهوية وأمنة وعندهم تجهيزات خاصة في حالة الحريق.
تقتنيها في اقرب( مومبا) لأن محطة المحروقات عندها
مستودعات مهوية وأمنة وعندهم تجهيزات خاصة في حالة الحريق.
6 - مواطن مغربي الثلاثاء 07 يناير 2020 - 19:35
على أصحاب الدكاكين الامتناع عن استعمال قنينات الغاز وعندئد سيكون الظغط على السلطات حتى تعود وتعتذر ذر لهم بإرجاعها
7 - احمد الثلاثاء 07 يناير 2020 - 19:57
أرى في بعض الدكاكين لم يبقى فيها متسع إلا
زبون أو اثنين والبائع وأين سيضع البوطي من له عشرة أو أكثر ينقصه محل أخر نضر لربح الموجود فيها يجب أعادة النضر وحتى في الدول الأوربي يتركونها في الخارج مثل المغرب تماما وفي محطات البنزين شيء الوحيد لا توجد المتاجير كثيرة التي تبيع البوطان توجد شاحنة تمر مرتين فى الاسبوع في جميع الأزقة وحتى البادية المهم لا يكون المنع عن أي حاجة حتى يكون هناك بديل أو حل وشكرن
زبون أو اثنين والبائع وأين سيضع البوطي من له عشرة أو أكثر ينقصه محل أخر نضر لربح الموجود فيها يجب أعادة النضر وحتى في الدول الأوربي يتركونها في الخارج مثل المغرب تماما وفي محطات البنزين شيء الوحيد لا توجد المتاجير كثيرة التي تبيع البوطان توجد شاحنة تمر مرتين فى الاسبوع في جميع الأزقة وحتى البادية المهم لا يكون المنع عن أي حاجة حتى يكون هناك بديل أو حل وشكرن
8 - محمد الثلاثاء 07 يناير 2020 - 19:58
البوطا خاصها تكون على برا. حتى هنا في الغربة في الصيف الناس كيديروا الشوا كنشوف لسبير مارشي كيخلوهم على برا. هذا انتحار .علي زين السبطارات أو البمبيا
9 - اسماعيل الأدوزي الثلاثاء 07 يناير 2020 - 19:59
الملك العمومي يبقى ملكا عموميا
للراجلين وغيرهم
وبراكا من التبعكيك والكذوب،واذا لم يكن فيها ربح لماذا توزعونها أصلا
كثير من الدكاكين 4 أمتار مربعة،ويضع في الشارع صندوقي بوطا 1,20 على 1,50 مضروب في 2،يعني يحتل أكثر من مساحة الدكان
فضلا عن ذلك هناك الأزبال التي تجمعها الصناديق
لا أدري لماذا هناك كثير من المغاربة{القهاوى+الدروكري+السودورات+ الحوانت+...} لا يطيب لهم العيش الا بالتضييق على الناس والمرور في الشارع العام
أنا أقترح احداث ضريبة متصاعدة على هذا الاحتلال الفوضوي
للراجلين وغيرهم
وبراكا من التبعكيك والكذوب،واذا لم يكن فيها ربح لماذا توزعونها أصلا
كثير من الدكاكين 4 أمتار مربعة،ويضع في الشارع صندوقي بوطا 1,20 على 1,50 مضروب في 2،يعني يحتل أكثر من مساحة الدكان
فضلا عن ذلك هناك الأزبال التي تجمعها الصناديق
لا أدري لماذا هناك كثير من المغاربة{القهاوى+الدروكري+السودورات+ الحوانت+...} لا يطيب لهم العيش الا بالتضييق على الناس والمرور في الشارع العام
أنا أقترح احداث ضريبة متصاعدة على هذا الاحتلال الفوضوي
10 - الخبز الحافي. الثلاثاء 07 يناير 2020 - 20:11
الدولة آخر ما تفكر فيه هو مصلحة المواطن . اما ما يعتبرونه تحريرا للملك العمومي .فهو مجرد إعادة توزيع هذا الملك وفق شروط جديدة لتتقل به كاهل التجار ومن تم توزيع زيادات جديدة على المستهلك .
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