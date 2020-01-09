24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
09/01/2020
الأيام القادمة
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:39
|16:17
|18:40
|19:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- مجلس مدينة البيضاء يرفض الامتثال لحكم قضائي
- مغاربة ألمانيا: جواد هيرات
- جواد هيرات .. خبير في الطاقات والتعدين يربط ألمانيا بدول إفريقيا
- هذه مخاطر صحية لاستخدام بخاخ الأنف مدة طويلة
- "الكتاب" يدعو إلى عيد وطني بمطلع العام الأمازيغي
المستحقات العالقة بين مقاولات القطاع الخاص تناهز 423 مليار درهم (5.00)
هيئات تطالب بالحفاظ على استقلال المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (5.00)
- أخنوش: قرب نموذج التنمية من الناس ضرورة .. الصحة والتعليم أولوية - (117)
- تأييد الرميد كتابة الأمازيغية بالحروف العربيّة يغضب نشطاء مغاربة - (104)
- الجزائر: فتح غامبيا قنصلية بالداخلة "عمل استفزازي" - (97)
- أحزاب تقاطع أشغال "لجنة بنموسى" وتنتقد "نموذج التنمية المخزني" - (72)
- أخنوش والنموذج التنموي - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جمال مدينة إفران
الخميس 09 يناير 2020 - 11:04
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - النرويجي الأسمر الخميس 09 يناير 2020 - 11:27
إفران المدينة الوحيدة في المغرب التي تستحق لقب "مدينة": جمال، نظافة، أمن، النظام، تناسق عمراني و هندسي للبنايات و الشوارع، و حضن طبيعة خلابة
و ساحرة.
أما بقية المدن المغربية فهي نموذج مثالي و مثال صارخ للمدن بالعالم الثالث: القبح، الفوضى، و التلوث، و الجريمة، و العشوائية.
و ساحرة.
أما بقية المدن المغربية فهي نموذج مثالي و مثال صارخ للمدن بالعالم الثالث: القبح، الفوضى، و التلوث، و الجريمة، و العشوائية.
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1