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كُتّاب وآراء
معاناة مع مرض نادر
الخميس 09 يناير 2020 - 12:22
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - brahim الخميس 09 يناير 2020 - 12:52
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرسالة موجهة الى القلوب الرحيمة في الخارج اقصد جليتنا المقيمة بالخارج ان يمدوا يد المساعدة الى هذه البنت والله لا يضيع اجر المحسنين
الرسالة موجهة الى القلوب الرحيمة في الخارج اقصد جليتنا المقيمة بالخارج ان يمدوا يد المساعدة الى هذه البنت والله لا يضيع اجر المحسنين
2 - choukri الخميس 09 يناير 2020 - 13:00
أين هم المفترض أساتذة الطب الذين لا يعرفون حتى كيفية خياطة الصحيح وسيء
هذه هي الطريقة?. لماذا يتمكن الآخرون من القيام ببعض الأشياء بينما لا يفعلون شيئًا 5 مستشفيات تعليمية صفر أساتذة طب
هذه هي الطريقة?. لماذا يتمكن الآخرون من القيام ببعض الأشياء بينما لا يفعلون شيئًا 5 مستشفيات تعليمية صفر أساتذة طب
3 - الادريسي الخميس 09 يناير 2020 - 13:05
سلام انا اعرف هذا الشخص و اعرف معاناته من اجل معالجة ابنته تخلى على عمله من اجلها. مرة مرة كيتنفخ ليها فمها بالنزيف و كتخنق. الله يشافيها و اتمنى من جلالة الملك التذخل شخصيا من اجل مساعدة هاته الحالة
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