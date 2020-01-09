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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | معاناة مع مرض نادر

معاناة مع مرض نادر

الخميس 09 يناير 2020 - 12:22

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - brahim الخميس 09 يناير 2020 - 12:52
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرسالة موجهة الى القلوب الرحيمة في الخارج اقصد جليتنا المقيمة بالخارج ان يمدوا يد المساعدة الى هذه البنت والله لا يضيع اجر المحسنين
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2 - choukri الخميس 09 يناير 2020 - 13:00
أين هم المفترض أساتذة الطب الذين لا يعرفون حتى كيفية خياطة الصحيح وسيء
هذه هي الطريقة?. لماذا يتمكن الآخرون من القيام ببعض الأشياء بينما لا يفعلون شيئًا 5 مستشفيات تعليمية صفر أساتذة طب
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3 - الادريسي الخميس 09 يناير 2020 - 13:05
سلام انا اعرف هذا الشخص و اعرف معاناته من اجل معالجة ابنته تخلى على عمله من اجلها. مرة مرة كيتنفخ ليها فمها بالنزيف و كتخنق. الله يشافيها و اتمنى من جلالة الملك التذخل شخصيا من اجل مساعدة هاته الحالة
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