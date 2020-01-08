24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
08/01/2020
الأيام القادمة
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:39
|16:16
|18:39
|19:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- عبد الصمد بندحو .. خبير مكناسي يطور سيارات ذاتية القيادة بألمانيا
- نواب يرفضون مناقشة تقرير في غياب بوريطة
- بنحليب يتراجع عن الرحيل ويمدد عقده مع الرجاء
- مؤتمر تطوير المدارس
- جطو ينوّه من داخل البرلمان بعمل وتواصل "أونسا"
المستحقات العالقة بين مقاولات القطاع الخاص تناهز 423 مليار درهم (5.00)
جمعيات تحوّل التعليم الأولي إلى وسيلة اغتناء على حساب المربيات (5.00)
معيقات "عدالة الأحداث" تجمع قانونيين بمسؤولي مؤسسات سجنية (5.00)
- أخنوش: قرب نموذج التنمية من الناس ضرورة .. الصحة والتعليم أولوية - (92)
- صواريخ إيران تستهدف الجيش الأمريكي بالعراق ردا على مقتل سليماني - (87)
- المالكي: معاش البرلمانيين ليس ريعاً .. وحان وقت ردع المتغيبين - (69)
- وفد هولندي يدخل بيت الزفزافي وينشد إطلاق سراح معتقلي الريف - (65)
- جواز السفر المغربي يسمح بولوج 63 دولة دون الحصول على "فيزا" - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أخنوش والنموذج التنموي
الأربعاء 08 يناير 2020 - 17:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (48)
1 - غزلان الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:05
مواكبة الشأن العام و التفاعل مع الضقايا المطروحة في الساحة السياسية معيار الحضور القوي و المستمر داخل الساحة و حزب الاحرار اصبح قريبا جدا من نبض الشارع و هموم المواطنين.
تعليق غير لائق
-38
2 - salim الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:05
التجمع يؤكد فعلا أنه مدرسة تعطي الدروس في طرق الإشتغال التي تصب في مصلحة البلد في الدرجة الأولى
تعليق غير لائق
-40
3 - نوفل الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:06
مسار الثقة يلخص النمودج التنموي الذي يجب أن ينكب عليه المغرب
تعليق غير لائق
-41
4 - موسى الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:08
التنمية الاقتصادية رهينة بتوفير كفاءات قادرة على التسيير بشكل جيد
5 - أسامة الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:08
حزب التجمع الوطني للأحرار يساهم بقوة في الحياة العامة
تعليق غير لائق
-43
6 - عبد الله الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:08
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
تعليق غير لائق
-39
7 - mariam الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:09
كلام السيد عزيز أخنوش في الصميم فمن الأولويات اللي محتاجين ليها المغاربة : الصحة التعليم و الشغل
تعليق غير لائق
-41
8 - zouhair الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:09
حزب التجمع له قوة اقتراحية و له شجاعة منعدمة في باقي الأحزاب السياسية، التي تظل وعودها حبرا على ورق عكس التجمع الذي يقترح الحلول لمشاكل المواطن و يعمل على تفعيلها على أرض الواقع
تعليق غير لائق
-38
10 - hamzaoui الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:09
حزب الحمامة اليوم يؤكد للجميع أنه قادم وبقوة، سيكون هو البديل الحقيقي لخدمة الوطن
تعليق غير لائق
-32
12 - hamzouia الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:10
من كان يعتقد بأن دينامية الأحرار هي مجرد سحابة صيف فهو غافل ومخطئ فالأحرار حزب قادم بقوة لتغيير مفهوم السياسة في المغرب
تعليق غير لائق
-30
13 - halima الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:10
و نعم الرجل فعلا نتمنى كل التوفيق لهذا الحزب المعطاء ،اللي كيفكر فالأساسيات تاع المواطنين
تعليق غير لائق
-31
14 - منير الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:11
لا أفهم كثيرا في السياسة لكن طريقة اشتغال حزب الحمامة توحي بأنه حزب سيأتي على الأخضر واليابس لأنه حزب منفتح وينهج سياسة تواصلية قل نظيرها
15 - عماد الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:11
الأحرار يتفاعلون، يناقشون، يبادرون منذ مجيء ابن تافراوت الى رأس هذا الحزب وهو يدشن فجرا جديدا في علاقة الأحزاب السياسية بالمواطن
16 - حليمة الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:11
اخنوش دائما في الميدان يعمل بجد لنجاح البرنامج التنموي وهي توفير التعليم الجيد والصحة والعيش الكريم للمغاربة
17 - zehour الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:12
التجمع الوطني للاحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.
18 - najla الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:12
كل الشكر للسيد عزيز أخنوش الذي كان دائما متفائلا و يعمل جاهدا من أجل التغيير. بالتوفيق
19 - ouaida hakim الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:12
حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة السيد عزيز أخنوش سيقول كلمته بقوة في المستقبل. بالتوفيق لحزب العمل و المعقول و أغاراس أغاراس
20 - ابراهيم الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:13
حزب التجمع الوطني للاحرار ديما حاضر في اي حاجة كتخص مصلحة الوطن والمواطن
تعليق غير لائق
-24
21 - Laila الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:14
حزب التجمع الوطني للأحرار كما نرى هو الوحيد البارز في الميدان و الذي يهتم بمجالات مهمة في حياة المواطن المغربي
22 - سمير الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:14
عزيز اخنوش سخص غيور على بلادو بغها ديما تفوق دكشي علاش كنلقاوه دايما من بين الاوائل لكيدافع على حقوق المواطنين المغاربة
23 - salma الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:16
انا اشجعك أخ أخنوش باش تزيد تكمل فهاد الموضوع لأننا فعلا محتاجينهم من الدرجة الأولى لكونه من الأولويات
24 - رشيد الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:17
حزب التجمع الوطني للاحرار بقيادة عزيز اخنوش حزب دو كفائة عالية يسعى لخلق حياة افضل بتقديم نمودج تنموي يخص كل مغربي وتعنيه وهو التعليم والصحة
25 - Medo الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:17
المغاربة يفتخرون بحزب التجمع الوطني للاحرار الذي يناضل دائما من اجل مستقبل افضل لكل المغاربة.
26 - Noha الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:18
منذ توالي السيد عزيز اخنوش قيادة التجمع اصبح هذا الحزب حزبا اخر جديد يغري الشباب الحالم بالممارسة السياسية النبيلة
27 - hamza الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:18
حزبكم حزب الأمل و القوة، مادام كتفكرو بهاد التفكير. ف ماعندي منتسالكوم و كنتمنى ليكم المزيد من التوفيق
تعليق غير لائق
-17
28 - Tasnim الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:19
أغاراس أغاراس ليس مجرد شعار بل ممارسة يومية و التزام مستمر
29 - سعيد الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:19
الوحيدين لخدامين بينما الاحزاب الاخرى في سبات تحياتي لكم حزب التجمع الوطني للاحرار بين على القدرة ديالو والكفائة ديالو
تعليق غير لائق
-18
30 - Fat الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:20
السيد عزيز اخنوش احسن وزير في الحكومة المغربية الحالية.. الجدية في العمل و الاحساس بالمسؤولية يجعلانه ينكب على العمل و المعقول
تعليق غير لائق
-17
31 - كربمة الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:21
حزب دايما يكون عند حسن تطلعات المغاربة لا نخاف من المستقبل مادام نجد امتالكم يدافعون عن حقوق المواطن وسعي نحو تنمية البلاد
32 - حميد الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:23
التجمع مدرسة اسسها قوية وهي العمل المقرون بالجد لدالك نحن نفتخر بكم
33 - Khalid الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:28
حزب التجمع الوطني للأحرار يعمل بإستمرار في تواصل دائم مع المواطنين داخل الوطن وخارجه
34 - amine الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:30
الصحة و التعليم و الشغل من بين الأولويات اللي خاصتنا كمغاربة و كنطمحو يتطور هاد الموضوع و ان شاء الله حزب التجمع الوطني للأحرار غادي يدير يديه فيدينا باش نمييوا البلاد
تعليق غير لائق
-18
35 - nassim الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:31
السيد عزيز أخنوش دائما كيهدف لمشاريع تساعد فتنمية البلاد و كنبغي نشكرو من هاد المنبر كل الشكر
تعليق غير لائق
-22
36 - youssef الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:32
و نعم الرجل نتمنى لك ان تحقق كل المخططات و النقط اللي قريت ف كتاب مسار الثقة فعلا أبهرني
تعليق غير لائق
-22
37 - radia الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:33
السيد وزير الفلاحة دائما حاضر في الميدان وديناميته منقطعة النظير
38 - radia الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:34
كم اتمنى ان يحدو باقي الوزراء حدو هذا الرجل.. مكتبه هو الميدان، و القرب من المواطنين و الاصغاء اليهم
39 - rania الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:35
تبارك الله على السيد وزير فهو عودنا دائما على ديناميته، ونحن ابناء سوس نثق في قدرته على مواكبة المشاريع
40 - najwa الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:36
حزب الحمامة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة
41 - سميرة الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:37
سي عزيز نشيط وفي حركة دائبة خدمة للوطن.
وفقك الله ، إعمل كالمعتاد و لا تبالي بالحساد
وفقك الله ، إعمل كالمعتاد و لا تبالي بالحساد
42 - bait الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:38
رجل الأزمات أو بالأحرى رجل المواقف الصعبة والظرفية. رجل لا يتوارى في العمل الدؤوب وإيجاد حلول لما فشل فيه الأخرون. بالتوفيق
43 - angelita الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:39
الوزارة المشرفة على قطاع تقوم بمجهوداتها من اجل حماية المواطن
44 - radia الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:41
اول حزب اقتنعت بالانتماء اليه هو حزب التجمع الوطني للاحرار لانه حزب ولاد الناس نجدهم دوما في خدمة مصلحة الوطن و لا وقت لديهم للمزايدات و تصفية الحسابات على حساب الشعب
45 - soma الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:42
الاحزاب السياسية القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل على مدار السنة ، واصلو ايها التجمعيوون
46 - houda الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:42
اخنوش دائما يفاجيؤنا بمجهوداته الجبارة من اجل حزبه
47 - hanan الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:44
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب . نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاء الله
48 - hasna الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:45
ان الدينامية التي اصبح يعرفها حزب التجمع الوطني هي بفضل ابن مدينة تافراوت الذي منذ توليه رئاستها و يعمل و يتحرك جنبا الى جنب مع الموطن
المجموع: 48 | عرض: 1 - 48