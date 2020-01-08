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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أخنوش والنموذج التنموي

أخنوش والنموذج التنموي

الأربعاء 08 يناير 2020 - 17:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (48)

1 - غزلان الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:05
مواكبة الشأن العام و التفاعل مع الضقايا المطروحة في الساحة السياسية معيار الحضور القوي و المستمر داخل الساحة و حزب الاحرار اصبح قريبا جدا من نبض الشارع و هموم المواطنين.
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-38
2 - salim الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:05
التجمع يؤكد فعلا أنه مدرسة تعطي الدروس في طرق الإشتغال التي تصب في مصلحة البلد في الدرجة الأولى
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-40
3 - نوفل الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:06
مسار الثقة يلخص النمودج التنموي الذي يجب أن ينكب عليه المغرب
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-41
4 - موسى الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:08
التنمية الاقتصادية رهينة بتوفير كفاءات قادرة على التسيير بشكل جيد
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-27
5 - أسامة الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:08
حزب التجمع الوطني للأحرار يساهم بقوة في الحياة العامة
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-43
6 - عبد الله الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:08
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
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-39
7 - mariam الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:09
كلام السيد عزيز أخنوش في الصميم فمن الأولويات اللي محتاجين ليها المغاربة : الصحة التعليم و الشغل
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-41
8 - zouhair الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:09
حزب التجمع له قوة اقتراحية و له شجاعة منعدمة في باقي الأحزاب السياسية، التي تظل وعودها حبرا على ورق عكس التجمع الذي يقترح الحلول لمشاكل المواطن و يعمل على تفعيلها على أرض الواقع
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-38
9 - اصمادي الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:09
أخنوش يسير بخطى ثابتة نحو المستقبل
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-37
10 - hamzaoui الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:09
حزب الحمامة اليوم يؤكد للجميع أنه قادم وبقوة، سيكون هو البديل الحقيقي لخدمة الوطن
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-32
11 - انا لو الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:10
حزب الكفاءات و القيادات الناجحة
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-28
12 - hamzouia الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:10
من كان يعتقد بأن دينامية الأحرار هي مجرد سحابة صيف فهو غافل ومخطئ فالأحرار حزب قادم بقوة لتغيير مفهوم السياسة في المغرب
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-30
13 - halima الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:10
و نعم الرجل فعلا نتمنى كل التوفيق لهذا الحزب المعطاء ،اللي كيفكر فالأساسيات تاع المواطنين
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-31
14 - منير الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:11
لا أفهم كثيرا في السياسة لكن طريقة اشتغال حزب الحمامة توحي بأنه حزب سيأتي على الأخضر واليابس لأنه حزب منفتح وينهج سياسة تواصلية قل نظيرها
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-25
15 - عماد الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:11
الأحرار يتفاعلون، يناقشون، يبادرون منذ مجيء ابن تافراوت الى رأس هذا الحزب وهو يدشن فجرا جديدا في علاقة الأحزاب السياسية بالمواطن
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-25
16 - حليمة الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:11
اخنوش دائما في الميدان يعمل بجد لنجاح البرنامج التنموي وهي توفير التعليم الجيد والصحة والعيش الكريم للمغاربة
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-28
17 - zehour الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:12
التجمع الوطني للاحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.
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-26
18 - najla الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:12
كل الشكر للسيد عزيز أخنوش الذي كان دائما متفائلا و يعمل جاهدا من أجل التغيير. بالتوفيق
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-28
19 - ouaida hakim الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:12
حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة السيد عزيز أخنوش سيقول كلمته بقوة في المستقبل. بالتوفيق لحزب العمل و المعقول و أغاراس أغاراس
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-26
20 - ابراهيم الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:13
حزب التجمع الوطني للاحرار ديما حاضر في اي حاجة كتخص مصلحة الوطن والمواطن
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-24
21 - Laila الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:14
حزب التجمع الوطني للأحرار كما نرى هو الوحيد البارز في الميدان و الذي يهتم بمجالات مهمة في حياة المواطن المغربي
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-26
22 - سمير الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:14
عزيز اخنوش سخص غيور على بلادو بغها ديما تفوق دكشي علاش كنلقاوه دايما من بين الاوائل لكيدافع على حقوق المواطنين المغاربة
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-25
23 - salma الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:16
انا اشجعك أخ أخنوش باش تزيد تكمل فهاد الموضوع لأننا فعلا محتاجينهم من الدرجة الأولى لكونه من الأولويات
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-27
24 - رشيد الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:17
حزب التجمع الوطني للاحرار بقيادة عزيز اخنوش حزب دو كفائة عالية يسعى لخلق حياة افضل بتقديم نمودج تنموي يخص كل مغربي وتعنيه وهو التعليم والصحة
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-28
25 - Medo الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:17
المغاربة يفتخرون بحزب التجمع الوطني للاحرار الذي يناضل دائما من اجل مستقبل افضل لكل المغاربة.
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-27
26 - Noha الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:18
منذ توالي السيد عزيز اخنوش قيادة التجمع اصبح هذا الحزب حزبا اخر جديد يغري الشباب الحالم بالممارسة السياسية النبيلة
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-27
27 - hamza الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:18
حزبكم حزب الأمل و القوة، مادام كتفكرو بهاد التفكير. ف ماعندي منتسالكوم و كنتمنى ليكم المزيد من التوفيق
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-17
28 - Tasnim الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:19
أغاراس أغاراس ليس مجرد شعار بل ممارسة يومية و التزام مستمر
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-19
29 - سعيد الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:19
الوحيدين لخدامين بينما الاحزاب الاخرى في سبات تحياتي لكم حزب التجمع الوطني للاحرار بين على القدرة ديالو والكفائة ديالو
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-18
30 - Fat الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:20
السيد عزيز اخنوش احسن وزير في الحكومة المغربية الحالية.. الجدية في العمل و الاحساس بالمسؤولية يجعلانه ينكب على العمل و المعقول
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-17
31 - كربمة الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:21
حزب دايما يكون عند حسن تطلعات المغاربة لا نخاف من المستقبل مادام نجد امتالكم يدافعون عن حقوق المواطن وسعي نحو تنمية البلاد
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-19
32 - حميد الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:23
التجمع مدرسة اسسها قوية وهي العمل المقرون بالجد لدالك نحن نفتخر بكم
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-19
33 - Khalid الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:28
حزب التجمع الوطني للأحرار يعمل بإستمرار في تواصل دائم مع المواطنين داخل الوطن وخارجه
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-19
34 - amine الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:30
الصحة و التعليم و الشغل من بين الأولويات اللي خاصتنا كمغاربة و كنطمحو يتطور هاد الموضوع و ان شاء الله حزب التجمع الوطني للأحرار غادي يدير يديه فيدينا باش نمييوا البلاد
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-18
35 - nassim الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:31
السيد عزيز أخنوش دائما كيهدف لمشاريع تساعد فتنمية البلاد و كنبغي نشكرو من هاد المنبر كل الشكر
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-22
36 - youssef الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:32
و نعم الرجل نتمنى لك ان تحقق كل المخططات و النقط اللي قريت ف كتاب مسار الثقة فعلا أبهرني
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-22
37 - radia الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:33
السيد وزير الفلاحة دائما حاضر في الميدان وديناميته منقطعة النظير
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-6
38 - radia الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:34
كم اتمنى ان يحدو باقي الوزراء حدو هذا الرجل.. مكتبه هو الميدان، و القرب من المواطنين و الاصغاء اليهم
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-5
39 - rania الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:35
تبارك الله على السيد وزير فهو عودنا دائما على ديناميته، ونحن ابناء سوس نثق في قدرته على مواكبة المشاريع
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-5
40 - najwa الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:36
حزب الحمامة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة
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-5
41 - سميرة الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:37
سي عزيز نشيط وفي حركة دائبة خدمة للوطن.
وفقك الله ، إعمل كالمعتاد و لا تبالي بالحساد
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-5
42 - bait الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:38
رجل الأزمات أو بالأحرى رجل المواقف الصعبة والظرفية. رجل لا يتوارى في العمل الدؤوب وإيجاد حلول لما فشل فيه الأخرون. بالتوفيق
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-5
43 - angelita الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:39
الوزارة المشرفة على قطاع تقوم بمجهوداتها من اجل حماية المواطن
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-5
44 - radia الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:41
اول حزب اقتنعت بالانتماء اليه هو حزب التجمع الوطني للاحرار لانه حزب ولاد الناس نجدهم دوما في خدمة مصلحة الوطن و لا وقت لديهم للمزايدات و تصفية الحسابات على حساب الشعب
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-5
45 - soma الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:42
الاحزاب السياسية القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل على مدار السنة ، واصلو ايها التجمعيوون
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-5
46 - houda الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:42
اخنوش دائما يفاجيؤنا بمجهوداته الجبارة  من اجل حزبه
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-5
47 - hanan الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:44
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب طموح يعمل بجد وله افكار خلاقة تتماشى مع افكار جلالة الملك ومع طموحات الشعب . نتمنى له كل التوفيق واليسر ان شاء الله
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-5
48 - hasna الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:45
ان الدينامية التي اصبح يعرفها حزب التجمع الوطني هي بفضل ابن مدينة تافراوت الذي منذ توليه رئاستها و يعمل و يتحرك جنبا الى جنب مع الموطن
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-5
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