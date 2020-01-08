24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
08/01/2020
الأيام القادمة
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:39
|16:16
|18:39
|19:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- عبد الصمد بندحو .. خبير مكناسي يطور سيارات ذاتية القيادة بألمانيا
- نواب يرفضون مناقشة تقرير في غياب بوريطة
- بنحليب يتراجع عن الرحيل ويمدد عقده مع الرجاء
- جطو ينوّه من داخل البرلمان بعمل وتواصل "أونسا"
- مجلس مدينة البيضاء يرفض الامتثال لحكم قضائي
المستحقات العالقة بين مقاولات القطاع الخاص تناهز 423 مليار درهم (5.00)
- أخنوش: قرب نموذج التنمية من الناس ضرورة .. الصحة والتعليم أولوية - (111)
- صواريخ إيران تستهدف الجيش الأمريكي بالعراق ردا على مقتل سليماني - (92)
- تأييد الرميد كتابة الأمازيغية بالحروف العربيّة يغضب نشطاء مغاربة - (89)
- المالكي: معاش البرلمانيين ليس ريعاً .. وحان وقت ردع المتغيبين - (82)
- الجزائر: فتح غامبيا قنصلية بالداخلة "عمل استفزازي" - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عازف ناي أطرب القذافي
الأربعاء 08 يناير 2020 - 22:39
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - ابن حطان الأربعاء 08 يناير 2020 - 23:19
اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين يارب العالمين .
2 - raoufi suis الأربعاء 08 يناير 2020 - 23:26
سلامتك يا اخي العزيز والله العظيم يل بكيت بذموع راجل محترم الله معك وتستهل كل خير....عاذاب في عذاب
3 - سعيد مغربي قح الأربعاء 08 يناير 2020 - 23:32
ارحموا عزيز قوم ذل..!
الدنيا دوارة..فهي كالمزمار تطربك حينا وتبكيك حينا آخر..!
الدنيا دوارة..فهي كالمزمار تطربك حينا وتبكيك حينا آخر..!
4 - الكرامة للمغاربة. الأربعاء 08 يناير 2020 - 23:35
حياة مغربي جد مؤثرة.
ملخص جد معبر.
ملخص جد معبر.
5 - rachid الأربعاء 08 يناير 2020 - 23:45
رجل طيب الله المستعان. والله افرج عليك. سبحان هذه الدنيا. الله أكثر المحسنين
6 - changriha الأربعاء 08 يناير 2020 - 23:48
ou est ce qu elle est au moin la couverture sociale d un etat qui a plus de 12 siecles comme le pretend certains marocains.
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6