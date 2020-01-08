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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عازف ناي أطرب القذافي

عازف ناي أطرب القذافي

الأربعاء 08 يناير 2020 - 22:39

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ابن حطان الأربعاء 08 يناير 2020 - 23:19
اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين يارب العالمين .
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2 - raoufi suis الأربعاء 08 يناير 2020 - 23:26
سلامتك يا اخي العزيز والله العظيم يل بكيت بذموع راجل محترم الله معك وتستهل كل خير....عاذاب في عذاب
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3 - سعيد مغربي قح الأربعاء 08 يناير 2020 - 23:32
ارحموا عزيز قوم ذل..!
الدنيا دوارة..فهي كالمزمار تطربك حينا وتبكيك حينا آخر..!
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4 - الكرامة للمغاربة. الأربعاء 08 يناير 2020 - 23:35
حياة مغربي جد مؤثرة.
ملخص جد معبر.
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5 - rachid الأربعاء 08 يناير 2020 - 23:45
رجل طيب الله المستعان. والله افرج عليك. سبحان هذه الدنيا. الله أكثر المحسنين
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6 - changriha الأربعاء 08 يناير 2020 - 23:48
ou est ce qu elle est au moin la couverture sociale d un etat qui a plus de 12 siecles comme le pretend certains marocains.
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