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كُتّاب وآراء
الطرام يعزل حيا بسلا
الأربعاء 08 يناير 2020 - 21:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - مغربي مغترب الأربعاء 08 يناير 2020 - 23:09
كيف مادارو وحلو ...المصلحة العامة فوق المصالح الفردية ...خليو الناس إخذمو
2 - عزيز ودزم الأربعاء 08 يناير 2020 - 23:13
تخطيطات البنية التحتية للطرامواي ينقولونها من فرنسا وتناساوا ان البنية التحتية والاحياء الشعبية ليست كفرنسا
3 - حقيقة الأربعاء 08 يناير 2020 - 23:15
بالعكس أخوتي لا أتفق معكم. أعجبت كيف خلقوا من شارع ضيق في الأصل ممرا للترام وطريقين ذهاب وإياب مع سيولة ممتازة للجولان. لا يمكن إرضاء الجميع ومولاي اسماعيل حي صغير مقارنة بالقرية. المشكل الترام لا يصل لسلا الجديدة ونعلم أن جل ساكنيها موظفون يشتغلون بالرباط ووجب الإسراع بربطه. أرجو أن يفتتح هذا الخط للترام في اسرع وقت فقد عرف تأخيرا غير مبرر
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