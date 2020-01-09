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كُتّاب وآراء
تأهيل البرانس بالبيضاء
الخميس 09 يناير 2020 - 19:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - abdou الخميس 09 يناير 2020 - 20:08
نفس الأسطوانة و في جميع المدن المغربية جميع الأحزاب السياسية فانهم يلقون المناسبة لنهب المال العام سيقومون بتأهيل البرانس و يذهبون و يأتي حزب آخر و سيقوم هو الآخر بمحاولة تأهيل البرانس لكن بطريقة أخرى و هكذا دواليك حتى يرث الله الأرض و من عليها
2 - تابيضاويت الخميس 09 يناير 2020 - 20:49
اللهم بارك ! الحدر من الحفير حاولو ماتهرسو القويدسات قناة الصرف الصحي تحث الأرض بان لي واحد تهرس تيخرج منو وسخ
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