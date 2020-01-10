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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | جريمة قتل قبل 12 سنة

جريمة قتل قبل 12 سنة

الجمعة 10 يناير 2020 - 12:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - نادية الجمعة 10 يناير 2020 - 13:23
الله ينصرك عليهم قلوبنا معك( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)
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2 - جميل الأمزون الجمعة 10 يناير 2020 - 13:27
وا مصيبة هذي.واش الامن عارف الحقيقة أو
مخبيها.أو علاش؟ واش والد واحد من الاصدقاء له نفوذ؟ له المال؟ وعلاش أطوار البحث فيها تلاعبات؟ الغرب كيتوصل بالحقاءق واخا بعد 100عام من الجريمة،وهاذو كلشي عندهم أو كاي يراوغوا.
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