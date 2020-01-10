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كُتّاب وآراء
قبلة محبي الشواء
الجمعة 10 يناير 2020 - 10:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - Azro الجمعة 10 يناير 2020 - 11:32
انا لم ارى اَي جودة،اللحم يشوى في الرصيف يجعله معرض لجمع الغبار والأوساخ وعوادم السيارات ،لمس اللحم بأيادي يعلم الله أين كانت من قبل بدون قفازات ،ايضا الاسد هو من يأكل اللحم والخبز فقط بدون سلاطة مما يعرض صحة الانسان لأمراض خطيرة
2 - عكاشة الجمعة 10 يناير 2020 - 11:32
مكان متسخ. الغش هو شعار العديد من الجزارين هناك. الموقع خطير جدا ويعرقل حركة السير خاصة وأن الطريق وطنية رقم 01 تعرف حركة سير كثيفة. المكان غير مناسب تماما.
3 - hassan الجمعة 10 يناير 2020 - 11:46
اللحم كاين الخضرة كاينة الديسير كاين الحمد الله كولشي كاين إلا نقى وهدا يبقى سؤال يحير كل علماء الكون علاش مبغيتوش تكونو نقيين محلات موسخين بنادم موسخ أجواء موسخة أواني موسخة 2020 بنادم باقي بدائي
4 - كاتب الجمعة 10 يناير 2020 - 12:07
الحمد لله رب العالمين على نعمه العظيمة التي لا تحصى
لقد تفوقت سلا على الرباط في الاجواء الشعبية الرائعة الدافئة والجميلة. وذلك في مطاعم الاسماك واللحوم. اما الرباط فقد تفوقت في الحدائق والنزهات الهادئة المنعشة خصوصا بعد تهيئة الكورنيش. جزاهم الله خيرا.
اللهم احفظ بلدي وزده من الخيرات والنعم وكل بلدان المسلمين يا رزاق يا كريم يا عظيم
لقد تفوقت سلا على الرباط في الاجواء الشعبية الرائعة الدافئة والجميلة. وذلك في مطاعم الاسماك واللحوم. اما الرباط فقد تفوقت في الحدائق والنزهات الهادئة المنعشة خصوصا بعد تهيئة الكورنيش. جزاهم الله خيرا.
اللهم احفظ بلدي وزده من الخيرات والنعم وكل بلدان المسلمين يا رزاق يا كريم يا عظيم
5 - Hassan Sima الجمعة 10 يناير 2020 - 12:18
أگيد ثمن مناسب أو حتى لا يهـم بگم لمن لذيهـم المال أقل قليل للفرد الواحد 50dhs فما بالك بعاءلة بأگملهـا صحيح ليس گل من يجلس هـناك غني گاين ناس گيفرحو ولداتهـم مرة في الشهـر هـذا جيد ماأريد أن أشير إليه الإنسان إحمد الله على النعمة أعطاه حيث گاين ناس مجبروش شحال من حاجة الله إشوف من حالهـم بالنسبة المگان فيبدو جيد ويمگن تحسين بعض الأمور
6 - Driss الجمعة 10 يناير 2020 - 12:19
Oui mais partout au maroc ces restaurants n`ont pas des serviettes, des couteaux et des fourchettes et ne lavent pas les choses bien avant de servire une autre personne. En general la propreté est le probleme des ces restaurants de la route. En plus parfois il y`a des descussions apres sur les prix de l a limonate, le the ou bien le pain. Le client ne sait pas combien il va payer enfin car ce n`est pas ecrit.
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