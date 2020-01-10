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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | السياقة في المغرب

السياقة في المغرب

الجمعة 10 يناير 2020 - 11:44

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - dokalli الجمعة 10 يناير 2020 - 12:56
باءختصار وبدون نفاق الاغلبية شادين رخصة السياقة برشوة
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15
2 - افران الاطلس الصغير الجمعة 10 يناير 2020 - 13:00
الله يعفو. الناس شادين البولا و غاديين بلا ما يفكرو. كل واحد يسحاب ليه راسو الطريق ديال باه
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6
3 - القومى.وزيد.لقبر الجمعة 10 يناير 2020 - 13:06
أصبح المغاربة والمغرب.اضحوكة.امام.العالم.ولمعالجة.الامر.يجب.اعادة.النظر.في.الغرامات.وحجز.رخص.السياقة.حثى.اعادة.امتحان.رخصة.السياقة.من.البداية.ويجب.تجهيز.سيارات.الشرطة.بكاميرات.تسجل.جميع.المخالفات.وحجز.السيارت.في.حالة.السياقة.تحت.تاتير.المخدرات.والخمر.كما.هو.معمول.به.في.العالم.واقل.مخالفة.يجب.ان.تودى.عنها.الف.درهم.
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11
4 - راصد الجمعة 10 يناير 2020 - 13:39
السياقة سلوك و عقلية بغض النظر عن رخصة السياقة و طريقة الحصول عليها خاص الناس تهدن في الطريق و ماشي كل واحد يعتابر نفسو أذكى من البقية في السياقة و أمهر منهم و يجب تعميم مراقبة المخالفين بالكاميرات بدل العنصر البشري لأن فئة عريضة من السائقين كتخاف ماتحشم .
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0
5 - khalid52 الجمعة 10 يناير 2020 - 13:41
الحل الجدري في نظري كما هو الحال بكوريا و هو أي مواطن يمكنه الإدلاء بمخالفات السائقين الأخرين بوضع كميرة مراقبة أمام سيارته أو فقط بالهاتف و المواطن يربح بنسب مختلفة حول المخالفة التي وتقها بعدسة الكميرة. و شكرا
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0
6 - عزالدين لعيون الجمعة 10 يناير 2020 - 13:42
كنت في موريتانيا. يقولون عندما ترا اتنان يتعاركان في طريق فاعرف انهم مغاربة. ادا أردت سياقة في المغرب فعليك أن تكون أنت العاقل
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